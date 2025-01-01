×
Ashes of Ares
США
Power Metal
http://www.ashesofares.com
Facebook:
https://www.facebook.com/AshesOfAres
10 окт 2025
:
GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST
5 окт 2025
:
Видео полного выступления ASHES OF ARES
10 июл 2025
:
Новое видео ASHES OF ARES
9 июл 2025
:
Вокалист ASHES OF ARES: «Я не осуждаю людей за их мнение»
12 июн 2025
:
Новое видео ASHES OF ARES
15 май 2025
:
Новое видео ASHES OF ARES
24 апр 2025
:
ASHES OF ARES отметят юбилей альбома ICED EARTH
12 апр 2022
:
Новое видео ASHES OF ARES
21 янв 2022
:
Новое видео ASHES OF ARES
10 янв 2022
:
Вокалист ASHES OF ARES: «Стоит меньше осуждать друг друга»
15 дек 2021
:
Бывшие вокалисты ICED EARTH обсуждают ASHES OF ARES
19 ноя 2021
:
Видео с текстом от ASHES OF ARES
28 окт 2021
:
Новый альбом ASHES OF ARES выйдет зимой
27 ноя 2020
:
ASHES OF ARES записали кавер-версии KANSAS, CHICAGO
10 ноя 2018
:
Новое видео ASHES OF ARES
27 окт 2018
:
Новое видео ASHES OF ARES
8 май 2018
:
Новый альбом ASHES OF ARES выйдет летом
17 фев 2017
:
ASHES OF ARES расстались с барабанщиком
20 сен 2013
:
Новое видео ASHES OF ARES
10 сен 2013
:
Видео с выступления ASHES OF ARES
2 сен 2013
:
Новый альбом ASHES OF ARES доступен для прослушивания
30 июл 2013
:
Трейлер нового альбома ASHES OF ARES
8 июл 2013
:
Видео с текстом от ASHES OF ARES
1 июл 2013
:
Детали дебютного альбома ASHES OF ARES
24 май 2013
:
ASHES OF ARES дебютировали на сцене
21 май 2013
:
ASHES OF ARES дебютировали на сцене
9 апр 2013
:
ASHES OF ARES на NUCLEAR BLAST RECORDS
26 фев 2013
:
ASHES OF ARES представили гитариста
22 окт 2012
:
Бывший вокалист ICED EARTH о ASHES OF ARES
28 авг 2012
:
Бывшие участники ICED EARTH, NEVERMORE в ASHES OF ARES
сегодня
GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST
GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST в рамках выступления 29 сентября в Thessaloniki, Greece.
http://www.ashesofares.com
просмотров: 101
