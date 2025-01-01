Arts
Новости
10 окт 2025 : 		 GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST

5 окт 2025 : 		 Видео полного выступления ASHES OF ARES

10 июл 2025 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

9 июл 2025 : 		 Вокалист ASHES OF ARES: «Я не осуждаю людей за их мнение»

12 июн 2025 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

15 май 2025 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

24 апр 2025 : 		 ASHES OF ARES отметят юбилей альбома ICED EARTH

12 апр 2022 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

21 янв 2022 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

10 янв 2022 : 		 Вокалист ASHES OF ARES: «Стоит меньше осуждать друг друга»

15 дек 2021 : 		 Бывшие вокалисты ICED EARTH обсуждают ASHES OF ARES

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от ASHES OF ARES

28 окт 2021 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES выйдет зимой

27 ноя 2020 : 		 ASHES OF ARES записали кавер-версии KANSAS, CHICAGO

10 ноя 2018 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

27 окт 2018 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

8 май 2018 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES выйдет летом

17 фев 2017 : 		 ASHES OF ARES расстались с барабанщиком

20 сен 2013 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

10 сен 2013 : 		 Видео с выступления ASHES OF ARES

2 сен 2013 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES доступен для прослушивания

30 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома ASHES OF ARES

8 июл 2013 : 		 Видео с текстом от ASHES OF ARES

1 июл 2013 : 		 Детали дебютного альбома ASHES OF ARES

24 май 2013 : 		 ASHES OF ARES дебютировали на сцене

21 май 2013 : 		 ASHES OF ARES дебютировали на сцене
GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST



GUS G и ASHES OF ARES исполнили хит JUDAS PRIEST в рамках выступления 29 сентября в Thessaloniki, Greece.




