Новое видео DARK CHAPEL



“Sign Of Life”, новое видео группы DARK CHAPEL, основанной Dario Lorina (BLACK LABEL SOCIETY), доступно ниже. На днях группа перевыпустила альбом "Spirit In The Glass":

Side A
“Afterglow”
“Hollow Smile”
“We Are Remade”
“Corpse Flower”
“Glass Heart”
“Hit Of Your Love” (Bonus Track)

Side B
“Dead Weight”
“Dark Waters”
“All That Remains”
“Gravestoned Humanity”
“Bullet In Our Chamber”
“Echoes Of A Stone Heart II” (Bonus Track)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
