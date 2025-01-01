Arts
Новости
10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

14 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью
Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»



zoom
ANIKA NILLES опубликовала следующее сообщение:

«Привет всем, последние несколько дней были просто потрясающими. Я уверен, что многие из вас чувствуют то же самое.

Я хочу воспользоваться моментом, чтобы искренне поблагодарить Geddy и Alex за их доверие и за то, что они пригласили меня в это невероятное новое путешествие с RUSH. Я также не хочу упускать шанс тепло поприветствовать всех присутствующих здесь новых лиц и поблагодарить вас за ваши добрые и непредвзятые слова — они действительно много значат. В то же время я глубоко благодарна всем, кто следил за моим путешествием и поддерживал его на протяжении многих лет. Теперь мы все вместе в этом участвуем, и я очень рада тому, что ждет нас впереди!»




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
[=     =]
