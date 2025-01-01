сегодня



Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»



ANIKA NILLES опубликовала следующее сообщение:



«Привет всем, последние несколько дней были просто потрясающими. Я уверен, что многие из вас чувствуют то же самое.



Я хочу воспользоваться моментом, чтобы искренне поблагодарить Geddy и Alex за их доверие и за то, что они пригласили меня в это невероятное новое путешествие с RUSH. Я также не хочу упускать шанс тепло поприветствовать всех присутствующих здесь новых лиц и поблагодарить вас за ваши добрые и непредвзятые слова — они действительно много значат. В то же время я глубоко благодарна всем, кто следил за моим путешествием и поддерживал его на протяжении многих лет. Теперь мы все вместе в этом участвуем, и я очень рада тому, что ждет нас впереди!»





