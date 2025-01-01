Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
Новости
Новое видео SLASH



"Deathstalker (Songs from the Motion Picture)", новое видео SLASH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из перезагрузки культового фильма 80-х "Deathstalker", режиссером которого был Steven Kostanski ("Frankie Freako", "PG: Psycho Goreman"), а продюсером выступил Slash (GUNS N' ROSES). Сегодня же состоится и релиз сингла из трех песен.

Slash: «"Мне понравился [оригинальный] "Deathstalker". Он был в некотором роде ироничным, преувеличенным и малобюджетным, и в нем была отличная музыкальная тема. Весь мой интерес к работе над этим новым фильмом, который не является ремейком, а своего рода его другой версией, вызвал у меня настоящую ностальгию. Как только мы получили сценарий, я подумал: "Чувак, мы действительно могли бы снять отличный фильм". И то, что Дэниел Бернхардт сыграл главную роль, было потрясающе, потому что он идеально сыграл свою роль. Это был реально увлекательный проект.

Одно из замечательных преимуществ работы продюсером заключается в том, что я могу принимать участие в музыке. Мы хотели сделать ремейк на тему "Deathstalker", и я дружу с Bear McCreary, поэтому я позвонил ему, и оказалось, что он большой поклонник "Deathstalker" и поклонник Chuck Cirino, автора оригинальной песни. Мы подумали: "Давайте переделаем песню. Мы соберем концертную группу и исполним ее в таком стиле". Итак, мы отправились в студию, Bear, я, несколько музыкантов и Chuck. И мы записали отличную версию оригинальной песни. Это было просто потрясающе. Вот так все и сложилось».

McCreary говорит: «В старших классах я проводил каждые выходные за просмотром культовых фильмов со своими приятелями. В тот вечер, когда мы смотрели "Deathstalker II", меня сразу поразили запоминающиеся мелодии в партитуре Chuck Cirino. Я взял маленькие клавиши Casio, которая валялась где-то поблизости, и подыграл ему. После того, как я переехал в Лос-Анджелес, чтобы воплотить в жизнь свои мечты о озвучивании фильмов, мы с Chuck'ом стали хорошими друзьями. Много лет спустя мой друг Slash сказал мне, что он разрабатывает новую полнометражную экранизацию "Deathstalker", и я сразу понял, что мои миры вот-вот столкнутся! Я был очень рад сотрудничать со Slash'ом, Chuck'ом и моим братом, вокалистом и автором текстов Brendan McCreary, над новой песней, вдохновленной культовой темой фильма "Deathstalker II" и соответствующей любовно-кровавому видению режиссера Steven Kostanski».






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
