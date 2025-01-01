Arts
Новости
*

After Forever

*



10 окт 2025 : 		 Видео с выступлений AFTER FOREVER

8 апр 2025 : 		 MARK JANSEN готов к новым концертам AFTER FOREVER

25 окт 2024 : 		 AFTER FOREVER соберутся для концерта

31 май 2022 : 		 Фрагмент переиздания AFTER FOREVER

28 апр 2022 : 		 Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

1 фев 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER

21 дек 2006 : 		 На новом альбоме AFTER FOREVER отметятся Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Doro Pesch
Видео с выступлений AFTER FOREVER



zoom
Видео с выступлений AFTER FOREVER, которые состоялись четвертого и пятого октября в 013 Poppodium, Tilburg, Netherlands, доступно для просмотра ниже:

01. Monolith Of Doubt
02. My Pledge Of Allegiance #1: The Sealed Fate
03. Tortuous Threnody
04. Emphasis
05. Intrinsic
06. Zenith
07. Inimical Chimera
08. Beyond Me
09. Leaden Legacy (The Embrace That Smothers, Part I)
10. Wings Of Illusion (featuring Joep Beckers and Jack Driessen)
11. Estranged (A Timeless Spell)
12. The Key
13. Semblance Of Confusion
14. Yield To Temptation (The Embrace That Smothers, Part III)
15. Forlorn Hope

Encore:

16. Discord
17. Energize Me
18. Follow In The Cry (The Embrace That Smothers, Part II) (featuring Joep Beckers and Jack Driessen)




просмотров: 174

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
