Видео с выступлений AFTER FOREVER, которые состоялись четвертого и пятого октября в 013 Poppodium, Tilburg, Netherlands, доступно для просмотра ниже:
01. Monolith Of Doubt
02. My Pledge Of Allegiance #1: The Sealed Fate
03. Tortuous Threnody
04. Emphasis
05. Intrinsic
06. Zenith
07. Inimical Chimera
08. Beyond Me
09. Leaden Legacy (The Embrace That Smothers, Part I)
10. Wings Of Illusion (featuring Joep Beckers and Jack Driessen)
11. Estranged (A Timeless Spell)
12. The Key
13. Semblance Of Confusion
14. Yield To Temptation (The Embrace That Smothers, Part III)
15. Forlorn Hope
Encore:
16. Discord
17. Energize Me
18. Follow In The Cry (The Embrace That Smothers, Part II) (featuring Joep Beckers and Jack Driessen)
