Дата :
с
по
Saint Asonia
США
Alternative Metal
http://www.saintasonia.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/saintasonia
10 окт 2025
:
Кавер-версия хита BLACK SABBATH от SAINT ASONIA
19 фев 2024
:
ADAM GONTIER о переменах в SAINT ASONIA
18 янв 2024
:
Новое видео SAINT ASONIA
12 ноя 2023
:
JOHN COOPER в новом треке SAINT ASONIA
17 мар 2023
:
Новое видео SAINT ASONIA
29 окт 2022
:
Новая песня SAINT ASONIA
10 май 2022
:
Новое видео SAINT ASONIA
19 ноя 2021
:
Кавер-версия THE WEEKEND от SAINT ASONIA
7 дек 2020
:
Новые песни SAINT ASONIA
28 апр 2020
:
Видео с текстом от SAINT ASONIA
21 окт 2019
:
Новая песня SAINT ASONIA
23 сен 2019
:
SULLY ERNA в новом видео SAINT ASONIA
26 июл 2019
:
Видео с текстом от SAINT ASONIA
1 июл 2017
:
Новое видео SAINT ASONIA
27 ноя 2015
:
SAINT ASONIA о событиях в Париже
12 окт 2015
:
SAINT ASONIA в акустике
17 авг 2015
:
Видео с выступления SAINT ASONIA
11 авг 2015
:
Акустика от SAINT ASONIA
31 июл 2015
:
Новое видео SAINT ASONIA
29 июл 2015
:
Новая песня SAINT ASONIA
18 июл 2015
:
Видео с текстом от SAINT ASONIA
30 июн 2015
:
Видео с текстом от SAINT ASONIA
19 июн 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SAINT ASONIA
2 июн 2015
:
Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о SAINT ASONIA
19 май 2015
:
SAINT ASONIA дебютировали на сцене
16 май 2015
:
Первый сингл SAINT ASONIA
сегодня
Кавер-версия хита BLACK SABBATH от SAINT ASONIA
SAINT ASONIA представили собственное прочтение хита BLACK SABBATH Paranoid
просмотров: 57
