Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 55
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
Новости
Saint Asonia

10 окт 2025 : 		 Кавер-версия хита BLACK SABBATH от SAINT ASONIA

19 фев 2024 : 		 ADAM GONTIER о переменах в SAINT ASONIA

18 янв 2024 : 		 Новое видео SAINT ASONIA

12 ноя 2023 : 		 JOHN COOPER в новом треке SAINT ASONIA

17 мар 2023 : 		 Новое видео SAINT ASONIA

29 окт 2022 : 		 Новая песня SAINT ASONIA

10 май 2022 : 		 Новое видео SAINT ASONIA

19 ноя 2021 : 		 Кавер-версия THE WEEKEND от SAINT ASONIA

7 дек 2020 : 		 Новые песни SAINT ASONIA

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от SAINT ASONIA

21 окт 2019 : 		 Новая песня SAINT ASONIA

23 сен 2019 : 		 SULLY ERNA в новом видео SAINT ASONIA

26 июл 2019 : 		 Видео с текстом от SAINT ASONIA

1 июл 2017 : 		 Новое видео SAINT ASONIA

27 ноя 2015 : 		 SAINT ASONIA о событиях в Париже

12 окт 2015 : 		 SAINT ASONIA в акустике

17 авг 2015 : 		 Видео с выступления SAINT ASONIA

11 авг 2015 : 		 Акустика от SAINT ASONIA

31 июл 2015 : 		 Новое видео SAINT ASONIA

29 июл 2015 : 		 Новая песня SAINT ASONIA

18 июл 2015 : 		 Видео с текстом от SAINT ASONIA

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SAINT ASONIA

19 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SAINT ASONIA

2 июн 2015 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о SAINT ASONIA

19 май 2015 : 		 SAINT ASONIA дебютировали на сцене

16 май 2015 : 		 Первый сингл SAINT ASONIA
сегодня

Кавер-версия хита BLACK SABBATH от SAINT ASONIA



SAINT ASONIA представили собственное прочтение хита BLACK SABBATH Paranoid






Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом