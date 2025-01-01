Arts
*

Dead Heat

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео DEAD HEAT



“The Order”, новое видео DEAD HEAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Process Of Elimination, выход которого запланирован на 10 октября на Metal Blade Records:

“Perpetual Punishment”
“Annihilation Nation”
“Hidebound”
“The Order”
“Enemy”
“Seventh Gate”
“DH Stomp”
“Solace Denied”
“By My Will”
“Process of Elimination”
“Hatred Bestowed”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
