Новая песня WALDERFLüSTER



Krähenpsalme feat. Austin // Panopticon, новая песня группы Waldgeflüster, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Knochengesänge II, выход которого намечен на седьмое ноября:



Трек-лист Knochengesänge I:



Krähenpsalme (feat. Austin Lunn of PANOPTICON)

Bamberg, 20. Juni

Der kleinste König und sein Architekt

Von Hypnos und Thanatos

Lethe – Der Fluch des Schaffenden (feat. Alboin of EÏS)

Knochengesang

The Parting Glass



Трек-лист Knochengesänge II:



Das Klagelied der Krähen

Frankfurt, 19. März

The Little King and His Architect (feat. Austin Lunn on drums)

Crusade in the Dark

In Lethes Fluten

Singing of Bones

The Parting Glass http://www.waldgefluester.com/







