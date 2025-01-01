Where Are You Christmas?, новая песня THE PRETTY RECKLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas", релиз которого в цифровом варианте намечен на тридцать первое октября, а на физическом носителе — 14 ноября на Fearless Records.
«Переделывая "Where Are You Christmas" 25 лет спустя, я словно возвращаюсь домой, к той части себя, которую давно не видела. Я была совсем ребенком, когда впервые её спела и никогда не могла себе представить, что эта песня и фильм останутся в памяти людей так надолго и неосознанно повлияют на мою карьеру во взрослой жизни. Записывая ее сейчас, учитывая всю ту жизнь, которую я прожила за это время, я смотрю на нее другими глазами.. но суть ее та же. Она о чуде, надежде и сохранении волшебства — того, в чем, я думаю, мы все нуждаемся больше, чем когда-либо».
Это первый раз, когда Momsen возвращается к песне с момента выхода "The Grinch" 25 лет назад, превращая трогательную балладу о поколениях в рок-гимн. Новая версия, посвященная 25-летию фильма, является одновременно данью уважения классике и смелым переосмыслением для нового поколения. Благодаря своему сильному вокалу и фирменному мастерству Taylor вдохнула новую жизнь в этот неподвластный времени трек, преодолев разрыв между ее ранним голливудским началом и не нуждающимся в отдельном представлении мастерством, которое определило звучание THE PRETTY RECKLESS.
