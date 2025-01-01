сегодня



Новая песня THE PRETTY RECKLESS



Where Are You Christmas?, новая песня THE PRETTY RECKLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas", релиз которого в цифровом варианте намечен на тридцать первое октября, а на физическом носителе — 14 ноября на Fearless Records.



«Переделывая "Where Are You Christmas" 25 лет спустя, я словно возвращаюсь домой, к той части себя, которую давно не видела. Я была совсем ребенком, когда впервые её спела и никогда не могла себе представить, что эта песня и фильм останутся в памяти людей так надолго и неосознанно повлияют на мою карьеру во взрослой жизни. Записывая ее сейчас, учитывая всю ту жизнь, которую я прожила за это время, я смотрю на нее другими глазами.. но суть ее та же. Она о чуде, надежде и сохранении волшебства — того, в чем, я думаю, мы все нуждаемся больше, чем когда-либо».



Это первый раз, когда Momsen возвращается к песне с момента выхода "The Grinch" 25 лет назад, превращая трогательную балладу о поколениях в рок-гимн. Новая версия, посвященная 25-летию фильма, является одновременно данью уважения классике и смелым переосмыслением для нового поколения. Благодаря своему сильному вокалу и фирменному мастерству Taylor вдохнула новую жизнь в этот неподвластный времени трек, преодолев разрыв между ее ранним голливудским началом и не нуждающимся в отдельном представлении мастерством, которое определило звучание THE PRETTY RECKLESS.







