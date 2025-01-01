Arts
Новости
The Pretty Reckless

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS
Новая песня THE PRETTY RECKLESS



Where Are You Christmas?, новая песня THE PRETTY RECKLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas", релиз которого в цифровом варианте намечен на тридцать первое октября, а на физическом носителе — 14 ноября на Fearless Records.

«Переделывая "Where Are You Christmas" 25 лет спустя, я словно возвращаюсь домой, к той части себя, которую давно не видела. Я была совсем ребенком, когда впервые её спела и никогда не могла себе представить, что эта песня и фильм останутся в памяти людей так надолго и неосознанно повлияют на мою карьеру во взрослой жизни. Записывая ее сейчас, учитывая всю ту жизнь, которую я прожила за это время, я смотрю на нее другими глазами.. но суть ее та же. Она о чуде, надежде и сохранении волшебства — того, в чем, я думаю, мы все нуждаемся больше, чем когда-либо».

Это первый раз, когда Momsen возвращается к песне с момента выхода "The Grinch" 25 лет назад, превращая трогательную балладу о поколениях в рок-гимн. Новая версия, посвященная 25-летию фильма, является одновременно данью уважения классике и смелым переосмыслением для нового поколения. Благодаря своему сильному вокалу и фирменному мастерству Taylor вдохнула новую жизнь в этот неподвластный времени трек, преодолев разрыв между ее ранним голливудским началом и не нуждающимся в отдельном представлении мастерством, которое определило звучание THE PRETTY RECKLESS.




