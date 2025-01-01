×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
56
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
48
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
56
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
48
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
все новости группы
Seven Spires
США
Symphonic Metal
http://www.sevenspiresband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/sevenspiresband
11 окт 2025
:
Новое видео SEVEN SPIRES
18 апр 2025
:
Новое видео SEVEN SPIRES
17 фев 2025
:
SEVEN SPIRES отметили пять лет Emerald Seas
14 янв 2025
:
Видео полного выступления SEVEN SPIRES
26 дек 2024
:
Демонстрационное видео от SEVEN SPIRES
21 июн 2024
:
Новое видео SEVEN SPIRES
18 май 2024
:
Новое видео SEVEN SPIRES
12 апр 2024
:
Новое видео SEVEN SPIRES
9 мар 2024
:
Новое видео SEVEN SPIRES
9 фев 2023
:
Концертный трек SEVEN SPIRES
10 янв 2023
:
Фрагмент нового релиза SEVEN SPIRES
12 сен 2021
:
Новая песня SEVEN SPIRES
31 авг 2021
:
Новое видео SEVEN SPIRES
28 июл 2021
:
Новое видео SEVEN SPIRES
25 июн 2021
:
Новое видео SEVEN SPIRES
4 июн 2021
:
Roy Khan в новом треке SEVEN SPIRES
27 апр 2021
:
Новая песня SEVEN SPIRES
14 апр 2021
:
Вокалистка SEVEN SPIRES / AVANTASIA исполняет тему из Пиратов Карибского Моря
26 дек 2020
:
Рождественский сингл от вокалистки SEVEN SPIRES
16 июн 2020
:
Обучающее видео от SEVEN SPIRES
16 май 2020
:
Акустика от SEVEN SPIRES
16 фев 2020
:
Новое видео SEVEN SPIRES
14 ноя 2019
:
Новое видео SEVEN SPIRES
17 янв 2019
:
SEVEN SPIRES на Frontiers Music Srl
1 авг 2017
:
Новый альбом SEVEN SPIRES доступен для прослушивания
7 июл 2017
:
Новая песня SEVEN SPIRES
20 июн 2017
:
Новое видео SEVEN SPIRES
3 июн 2017
:
Новая песня SEVEN SPIRES
16 май 2017
:
Новое видео SEVEN SPIRES
сегодня
Новое видео SEVEN SPIRES
"House of Lies" (Acoustic), новое видео SEVEN SPIRES, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 47
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет