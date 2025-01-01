Arts
*

Seven Spires

*



11 окт 2025 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

18 апр 2025 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

17 фев 2025 : 		 SEVEN SPIRES отметили пять лет Emerald Seas

14 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SEVEN SPIRES

26 дек 2024 : 		 Демонстрационное видео от SEVEN SPIRES

21 июн 2024 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

18 май 2024 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

12 апр 2024 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

9 мар 2024 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

9 фев 2023 : 		 Концертный трек SEVEN SPIRES

10 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза SEVEN SPIRES

12 сен 2021 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

31 авг 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

28 июл 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

25 июн 2021 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

4 июн 2021 : 		 Roy Khan в новом треке SEVEN SPIRES

27 апр 2021 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES

14 апр 2021 : 		 Вокалистка SEVEN SPIRES / AVANTASIA исполняет тему из Пиратов Карибского Моря

26 дек 2020 : 		 Рождественский сингл от вокалистки SEVEN SPIRES

16 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SEVEN SPIRES

16 май 2020 : 		 Акустика от SEVEN SPIRES

16 фев 2020 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

14 ноя 2019 : 		 Новое видео SEVEN SPIRES

17 янв 2019 : 		 SEVEN SPIRES на Frontiers Music Srl

1 авг 2017 : 		 Новый альбом SEVEN SPIRES доступен для прослушивания

7 июл 2017 : 		 Новая песня SEVEN SPIRES
Новое видео SEVEN SPIRES



"House of Lies" (Acoustic), новое видео SEVEN SPIRES, доступно для просмотра ниже.




