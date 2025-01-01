Arts
11 окт 2025 : 		 Концертное видео CORELEONI

10 окт 2023 : 		 Концертное видео CORELEONI

19 сен 2023 : 		 Концертное видео CORELEONI

15 июн 2022 : 		 Новое видео CORELEONI

20 май 2022 : 		 Новое видео CORELEONI

15 апр 2022 : 		 Новое видео CORELEONI

11 мар 2022 : 		 Новое видео CORELEONI

14 янв 2022 : 		 Новое видео CORELEONI

29 сен 2019 : 		 Новое видео CORELEONI

16 авг 2019 : 		 Новое видео CORELEONI

1 авг 2019 : 		 Новый альбом CORELEONI выйдет осенью

7 ноя 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

30 окт 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

25 июн 2018 : 		 Новое видео CORELEONI

20 фев 2018 : 		 Акустическое видео CORELEONI

9 фев 2018 : 		 Новая песня CORELEONI

31 янв 2018 : 		 Концертное видео CORELEONI

17 янв 2018 : 		 Новая песня CORELEONI

25 дек 2017 : 		 Видео с первого выступления CORELEONI

21 дек 2017 : 		 Новая песня CORELEONI

14 ноя 2017 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI
Концертное видео CORELEONI



Sick & Tired, концертное видео CORELEONI, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Live at Hallenstadion Zurich", релиз которого намечен на 12 декабря.




просмотров: 41

