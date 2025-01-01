Arts
The Moody Blues

Умер басист и вокалист THE MOODY BLUES



Джон Лодж, басист, вокалист и автор песен THE MOODY BLUES, скончался в 82 года. Семья опубликовала следующее заявление:

«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что Джон Лодж, наш дорогой муж, отец, дедушка, свекор и брат, внезапно и неожиданно ушел от нас.

Любой, кто знал этого человека с невероятной душой, знает, что самым важным для него была его непреходящая любовь к своей жене Кирстен и своей семье, за которой следовали его страсть к музыке и его вера.

Он никогда не был так счастлив, как на сцене... и он обожал выступать со своей группой и зятем Джоном (вокалистом YES) и иметь возможность продолжать делиться этой музыкой со своими поклонниками. Еще больше радости доставляла ему возможность работать со своей дочерью Эмили и сыном Кристианом и проводить время, наблюдая, как его внук Джон-Генри играет в футбол, и мечтать о том, чтобы однажды он сыграл за "Бирмингем Сити"

Джон мирно ушел из жизни, окруженный своими близкими и звуками THE EVERLY BROTHERS и Бадди Холли.

Нам всегда будет не хватать его любви, улыбки, доброты и его абсолютной и нескончаемой поддержки. Мы убиты горем, но будем идти вперед, к миру, окруженные любовью, которую он питал к каждому из нас. Как всегда говорил Джон в конце шоу, спасибо вам за то, что сохранили веру.

Пожалуйста, поймите, что мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, однако мы хотели бы оставить вас с песней Джона "Whispering Angels", пока мы будем размышлять об этом невероятном человеке, который затронул так много жизней».

Лодж был бас-гитаристом, вокалистом и автором песен культовой группы MOODY BLUES, включенной в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Он был автором песен таких мега-хитов MOODY BLUES, как "Ride My SeeSaw", "I'm Just A Singer (In A Rock And Roll Band)", "Isn't Life Strange?" и многих других.






просмотров: 162

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
