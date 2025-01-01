сегодня



Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell



Say Hello 2 Heaven Feat. Richie Kotzen, новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.



“‘Say Hello 2 Heaven’ — одна из тех песен, которая выходит за рамки жанра или эпохи — она задевает всех за живое. Я не думал о том, как ее интерпретировать по-новому — я просто сосредоточился на том, чтобы передать эмоции. Я играл на гитаре и пел, отдавая дань уважения песне и тому наследию, которое она несет. Для меня большая честь быть частью трибьюта, который имеет такой вес». — Richie Kotzen



«Как только я узнал, что KING ULTRAMEGA собирается превратиться в своего рода проект, "Say Hello 2 Heaven" стала одной из первых песен, которые я выбрал (вместе с Charlie) из-за лирического посыла. Temple of the Dog был (и остается) данью уважения покойному великому Эндрю Вуду из Mother Love Bone. Однако лирический посыл в "Say Hello 2 Heaven" задевает за живое, когда вспоминаешь, как Крис писал о безвременной кончине Эндрю, и о том, что спустя 30 с лишним лет мы отдаем дань уважения Крису своей песней о его безвременной кончине. Это, мягко говоря, эмоциональные американские горки», — Mark Menghi



«Я был большим поклонником Mother Love Bone, и я помню, как был в офисе Lonn Friends в журнале RIP, когда ему позвонили и сообщили, что Эндрю Вуд скончался, и я был так расстроен этим, мне понравилась эта пластинка, и я подумал, что это будет следующая большая команда. Это было очень грустно. Давайте перенесемся в будущее, я был на гастролях, и кто-то из нашего менеджмента зашел в автобус и узнал, что я люблю Mother Love Bone, и они подарили мне предварительный экземпляр Temple of the Dog. Я никогда не забуду, как я услышал ее в первый раз, потому что я поставил ее, и первой песней была "Say Hello 2 Heaven", и это было волшебно… песня потрясающая, но Крис поет в ней… все, что было в этой песне — это чистая любовь. Не "Love Bone", а просто чистая любовь. Когда разразилась пандемия и я начал разучивать эти песни и попросил своих друзей поучаствовать в этом, "Chloe Dancer/Crown of Thorns" стал одним из самых популярных вариантов. ‘Say Hello 2 Heaven" — это еще одна песня, которую я посчитал необходимой записать, и когда я разговаривал об этом с Mark'ом, он тоже предложил ее. ‘Say Hello 2 Heaven”, вероятно, одна из моих любимых песен всех времен, и я рад, что у нас был шанс ее исполнить, и, надеюсь, все сочтут, что мы сделали все как нужно» — Charlie Benante



Состав:



Richie Kotzen | vocals & guitars

Mark Menghi | bass

Charlie Benante | drums







