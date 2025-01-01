×
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
55
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
48
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
25
Rob Zombie
США
Alternative Metal
Heavy Metal
Industrial Metal
Horror Metal
http://www.robzombie.com
Myspace:
http://www.myspace.com/robzombie
VK.com:
https://www.instagram.com/robzombieofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/RobZombie/
10 окт 2025
:
Новое видео ROB ZOMBIE
23 апр 2025
:
Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью
14 мар 2025
:
ROB ZOMBIE учит детей
11 дек 2024
:
Раскрась ROB ZOMBIE!
16 окт 2024
:
JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE
22 авг 2024
:
ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON
31 янв 2024
:
ROB ZOMBIE нашел басиста
31 янв 2024
:
ROB ZOMBIE расстался с басистом
18 сен 2023
:
ROB ZOMBIE в 4К
8 сен 2023
:
Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»
27 авг 2023
:
ROB ZOMBIE открыл тур
27 май 2023
:
ROB ZOMBIE работает над новым альбомом
13 май 2023
:
JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE
30 мар 2023
:
Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD
24 авг 2022
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
28 июл 2022
:
Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE
26 июл 2022
:
Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE
22 июл 2022
:
ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов
14 июл 2022
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
29 июн 2022
:
Новое видео ROB ZOMBIE
9 июн 2022
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
9 сен 2021
:
Новое видео ROB ZOMBIE
2 июл 2021
:
ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY
10 июн 2021
:
ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters
23 мар 2021
:
ROB ZOMBIE первый
16 мар 2021
:
ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»
12 мар 2021
:
Новое видео ROB ZOMBIE
14 фев 2021
:
ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»
3 фев 2021
:
ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском
1 фев 2021
:
Новое видео ROB ZOMBIE
29 янв 2021
:
Новая песня ROB ZOMBIE
13 янв 2021
:
Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»
9 дек 2020
:
ROB ZOMBIE получит награду
23 ноя 2020
:
Новая песня ROB ZOMBIE
16 сен 2020
:
Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле
2 июл 2020
:
ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью
24 сен 2019
:
ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга
20 авг 2019
:
ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома
17 авг 2019
:
Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил
17 июл 2019
:
Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE
3 июл 2019
:
Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE
10 апр 2019
:
ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом
23 янв 2019
:
Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!
18 янв 2019
:
ROB ZOMBIE еще работает над фильмом
28 авг 2018
:
ROB ZOMBIE: «Я не верю в уход SLAYER, года через два вернутся»
27 июл 2018
:
ROB ZOMBIE исполнил кавер-версию MARILYN MANSON
21 июл 2018
:
Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019
17 июл 2018
:
Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE
7 июн 2018
:
ROB ZOMBIE приступил к сведению
1 июн 2018
:
Вышли обменные карточки House Of 1000 Corpses
16 май 2018
:
Новый альбом ROB ZOMBIE в 2019
23 мар 2018
:
Трейлер концертного релиза ROB ZOMBIE
16 мар 2018
:
ROB ZOMBIE подтвердил съемки сиквела "Devil's Rejects"
16 мар 2018
:
Трейлер нового бокс-сета ROB ZOMBIE
5 мар 2018
:
Бокс-сет ROB ZOMBIE выйдет весной
24 янв 2018
:
ROB ZOMBIE начнёт съёмки сиквела "Devil's Rejects"?
26 ноя 2017
:
Выпущены фигурки ROB ZOMBIE
27 окт 2017
:
ROB ZOMBIE снимает новый фильм
2 авг 2017
:
ROB ZOMBIE начал работу над альбомом
22 июн 2017
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
12 июн 2017
:
ROB ZOMBIE начнет запись летом
10 июн 2017
:
ROB ZOMBIE на CAA
23 май 2017
:
ROB ZOMBIE исполняет WHITE ZOMBIE
23 фев 2017
:
ROB ZOMBIE озвучил персонажа "Стражей Галактики 2"
16 ноя 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
28 окт 2016
:
'31' от ROB'a ZOMBIE выйдет зимой
11 окт 2016
:
ROB ZOMBIE: «Мы быстро помирились с Джоном»
30 сен 2016
:
ROB ZOMBIE помирился с JOHN'ом CARPENTER'ом
17 сен 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
9 сен 2016
:
ROB ZOMBIE купил дом за 2,5 миллиона долларов
1 сен 2016
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
21 июл 2016
:
Американский военный пенсионер исполнил песню ROB'a ZOMBIE
23 июн 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
15 июн 2016
:
Чего боится ROB ZOMBIE?
14 июн 2016
:
Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE
13 июн 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
19 май 2016
:
ROB ZOMBIE боится стать скучным
16 май 2016
:
ROB ZOMBIE о выступлении BABYMETAL
12 май 2016
:
ROB ZOMBIE защитил BABYMETAL от нападок своих поклонников
13 апр 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
7 апр 2016
:
ROB ZOMBIE рассуждает о ситуации с вокалистом AC/DC
25 мар 2016
:
Новый фильм ROB ZOMBIE выйдет в сентябре
19 мар 2016
:
Новое видео ROB ZOMBIE
19 мар 2016
:
Новая песня ROB ZOMBIE
26 фев 2016
:
Видео с текстом от ROB ZOMBIE
10 фев 2016
:
ROB ZOMBIE отвечает на вопросы
28 янв 2016
:
Новая песня ROB ZOMBIE
11 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE
22 дек 2015
:
Трейлер нового альбома ROB'a ZOMBIE
24 ноя 2015
:
Премьера фильма ROB ZOMBIE пройдет в январе
1 ноя 2015
:
GLENN DANZIG присоединился на сцене к ROB ZOMBIE
14 окт 2015
:
Оформление нового пинболл-аппарата ROB'а ZOMBIE
13 авг 2015
:
ROB ZOMBIE о борьбе с троллями
11 авг 2015
:
Новый альбом ROB ZOMBIE может выйти в марте
11 авг 2015
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
19 июн 2015
:
ROB ZOMBIE получит награду
19 июн 2015
:
ROB ZOMBIE снимет фильм о Граучо Марксе
19 май 2015
:
Колыбельные от ROB ZOMBIE
3 апр 2015
:
ROB ZOMBIE нашел распространителя нового фильма
21 фев 2015
:
Концертный трек ROB ZOMBIE
22 янв 2015
:
ROB ZOMBIE завершил сведение
2 янв 2015
:
ROB ZOMBIE выпустит новый концертный альбом
16 дек 2014
:
ROB ZOMBIE: "Мне наплевать на нелегальные скачивания!"
15 сен 2014
:
ROB ZOMBIE заявил, что новый альбом станет его «лучшей записью»
4 авг 2014
:
ROB ZOMBIE собирает деньги на фильм
30 июл 2014
:
ROB ZOMBIE перепишет французскую революцию для "Assassin's Creed"
28 июл 2014
:
ROB ZOMBIE: «У меня не было выбора»
21 июл 2014
:
ROB ZOMBIE отменил шоу после двух песен
7 июл 2014
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
29 июн 2014
:
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к ROB ZOMBIE
10 июн 2014
:
Профессиональное видео c выступления ROB ZOMBIE
19 май 2014
:
ROB ZOMBIE надеется завершить работу над альбомом в июле
1 май 2014
:
ROB ZOMBIE исполняет METALLICA
18 апр 2014
:
ROB ZOMBIE уже работает над альбомом
17 апр 2014
:
Трейлер нового DVD ROB ZOMBIE
7 мар 2014
:
Новый DVD ROB ZOMBIE выйдет с фотокнигой
27 фев 2014
:
Трек-лист нового DVD ROB ZOMBIE
27 фев 2014
:
ROB ZOMBIE через фильм о хоккее пришел к новому ужастику
25 фев 2014
:
Обложка нового DVD ROB ZOMBIE
14 фев 2014
:
Первый взгляд на новый DVD ROB ZOMBIE
22 янв 2014
:
ROB ZOMBIE продал дом в Калифорнии
14 ноя 2013
:
Музыканты KORN присоединились на сцене к ROB ZOMBIE
4 ноя 2013
:
ROB ZOMBIE в 'Jimmy Kimmel Live!'
31 окт 2013
:
Новое видео ROB ZOMBIE
30 июл 2013
:
ROB ZOMBIE: "Шоу в Хьюстоне и Далласе будут сняты для DVD"
25 июл 2013
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
22 июл 2013
:
ROB ZOMBIE планирует выпуск DVD
18 июл 2013
:
Видео с текстом к кавер-версии GRAND FUNK RAILROAD от ROB ZOMBIE
4 июл 2013
:
Видео всего выступления ROB ZOMBIE
3 июл 2013
:
Фильм ROB'a ZOMBIE'a выйдет на DVD в сентябре
21 май 2013
:
ROB ZOMBIE о кончине бывшего барабанщика WHITE ZOMBIE
2 май 2013
:
'Classic Album Collection' ROB ZOMBIE выйдет в мае
24 апр 2013
:
ROB ZOMBIE и JOHN 5 "окунулись в блэк-металл"
23 апр 2013
:
Фрагмент новой песни ROB ZOMBIE
12 апр 2013
:
Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE
8 апр 2013
:
Новое видео ROB ZOMBIE
22 мар 2013
:
Фрагмент нового фильма ROB ZOMBIE
22 мар 2013
:
Видео с текстом от ROB ZOMBIE
8 мар 2013
:
Детали саундтрека ROB ZOMBIE
27 фев 2013
:
Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет на виниле
24 фев 2013
:
Новая песня ROB ZOMBIE
24 фев 2013
:
JOHN 5 снялся в новом фильме ROB'а ZOMBIE
23 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома ROB ZOMBIE
13 фев 2013
:
Фрагмент нового трека ROB ZOMBIE
5 фев 2013
:
Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE
4 фев 2013
:
В новый альбом ROB ZOMBIE войдет кавер-версия GRAND FUNK RAILROAD
31 янв 2013
:
ROB ZOMBIE выпустит новый альбом в апреле
8 ноя 2012
:
Награда ROB ZOMBIE
25 окт 2012
:
ROB ZOMBIE говорит, что новый альбом "особенный"
14 окт 2012
:
Видео с выступления ROB ZOMBIE
4 окт 2012
:
Трейлер нового фильма ROB'a ZOMBIE
21 июн 2012
:
ROB ZOMBIE снимет фильм о хоккейной команде
15 июн 2012
:
ROB ZOMBIE нанял продюсера BOB'а MARLETTE для работы над новым альбомом
10 июн 2012
:
ROB ZOMBIE не закончил работы над фильмом "The Lords Of Salem"
20 апр 2012
:
ROB ZOMBIE создает комедийный сериал
22 апр 2011
:
ROB ZOMBIE представил ударника
24 мар 2011
:
Кукла-вуду от ROB'a ZOMBIE
30 дек 2010
:
ROB ZOMBIE запустил свою линию кофе
12 окт 2010
:
ROB ZOMBIE в новой игре
4 окт 2010
:
Новый сборник ROB'a ZOMBIE
21 сен 2010
:
Новая песня ROB'a ZOMBIE
21 авг 2010
:
Видео с выступления ROB'a ZOMBIE
8 авг 2010
:
ROB ZOMBIE: «Между мной и OZZY всё хорошо»
27 июл 2010
:
Новое видео ROB ZOMBIE
29 апр 2010
:
ROB ZOMBIE представил 'The Mix Massacre'
14 янв 2010
:
ROB ZOMBIE снимет эпизод CSI Miami
22 дек 2009
:
Детали лимитированного издания от ROB'а ZOMBIE
22 дек 2009
:
ROB ZOMBIE покинул свой старый лейбл
28 ноя 2009
:
Дата выхода нового альбома ROB ZOMBIE
30 окт 2009
:
ROB ZOMBIE объяснил задержку с выходом альбома
19 окт 2009
:
Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE перенесен на 2010 год
16 окт 2009
:
ROB ZOMBIE: «Новый альбом — отличный преемник "Hellbilly Deluxe"»
9 окт 2009
:
ROB ZOMBIE продолжит выпускать музыку, но, скорее всего, не на дисках
5 окт 2009
:
Две новые песни ROB'а ZOMBIE
29 сен 2009
:
Выход нового альбома ROB'а ZOMBIE отложен
23 сен 2009
:
Обложка нового альбома ROB ZOMBIE
17 сен 2009
:
Трек-лист нового альбома'a ROB ZOMBIE
26 май 2008
:
Последние новости о новом альбоме ROB ZOMBIE
13 авг 2007
:
Доступна обложка концертного альбома ROB'a ZOMBIE
7 авг 2007
:
Концертный альбом от ROB'a ZOMBIE
9 апр 2007
:
Доступен трейлер к новому фильму ROB'a ZOMBIE
3 авг 2006
:
ROB ZOMBIE готовит ремейк фильма "Halloween"
29 май 2006
:
Видеоклип ROB ZOMBIE 'American Witch' в сети
9 сен 2002
:
Паук Rob Zombie
сегодня
Новое видео ROB ZOMBIE
Punks And Demons, новое видео ROB ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Satan, релиз которого намечен на 27 февраля на Nuclear Blast Records.
просмотров: 31
