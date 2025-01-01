Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 55
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
10 окт 2025 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

23 апр 2025 : 		 Книга ROB ZOMBIE выйдет осенью

14 мар 2025 : 		 ROB ZOMBIE учит детей

11 дек 2024 : 		 Раскрась ROB ZOMBIE!

16 окт 2024 : 		 JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE

22 авг 2024 : 		 ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE нашел басиста

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE расстался с басистом

18 сен 2023 : 		 ROB ZOMBIE в 4К

8 сен 2023 : 		 Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»

27 авг 2023 : 		 ROB ZOMBIE открыл тур

27 май 2023 : 		 ROB ZOMBIE работает над новым альбомом

13 май 2023 : 		 JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE

30 мар 2023 : 		 Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD

24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»
Новое видео ROB ZOMBIE



Punks And Demons, новое видео ROB ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Satan, релиз которого намечен на 27 февраля на Nuclear Blast Records.




просмотров: 31

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом