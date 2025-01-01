Новое видео DANKO JONES

DANKO JONES выпустят новую пластинку, получившую название "Leo Rising", 21 ноября на Perception, подразделении Reigning Phoenix Music и Sonic Unyon (на территории Канады):
01. What You Need
02. Diamond In The Rough
03. Everyday Is Saturday Night
04. I Love It Louder
05. I'm Going Blind
06. Hot Fox
07. It's A Celebration
08. Pretty Stuff
09. Gotta Let It Go
10. I Can't Stop
11. Too Slick For Love
