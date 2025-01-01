Arts
Новости
*

Danko Jones

*



11 окт 2025 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 июл 2025 : 		 DANKO JONES: «Кто я, чтобы говорить о подкладках?!»

19 июн 2025 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет осенью

8 июн 2025 : 		 Новое видео DANKO JONES

8 апр 2025 : 		 Новая песня DANKO JONES

25 фев 2024 : 		 Нереализованный трек DANKO JONES

8 сен 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

13 авг 2023 : 		 Концертное видео DANKO JONES

10 июл 2023 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

29 май 2023 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 май 2023 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

15 апр 2023 : 		 Новая песня DANKO JONES

12 дек 2022 : 		 DANKO JONES исполнили хит WHAM!

31 май 2022 : 		 ЕР DANKO JONES выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 мар 2022 : 		 DANKO JONES и друзья исполняют песню ELTON'a JOHN'a

23 сен 2021 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

29 авг 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июн 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

14 июн 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

26 май 2021 : 		 DANKO JONES впервые стали первыми в Германии

18 май 2021 : 		 DANKO JONES не удивлён скептическому взгляду вокалиста METALLICA на вакцину

18 апр 2021 : 		 Новая песня DANKO JONES

15 мар 2021 : 		 Новое видео DANKO JONES

12 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DANKO JONES
Новое видео DANKO JONES



DANKO JONES выпустят новую пластинку, получившую название "Leo Rising", 21 ноября на Perception, подразделении Reigning Phoenix Music и Sonic Unyon (на территории Канады):

01. What You Need
02. Diamond In The Rough
03. Everyday Is Saturday Night
04. I Love It Louder
05. I'm Going Blind
06. Hot Fox
07. It's A Celebration
08. Pretty Stuff
09. Gotta Let It Go
10. I Can't Stop
11. Too Slick For Love




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
