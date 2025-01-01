сегодня



BOBBY GUSTAFSON выступил с KINGS OF THRASH



BOBBY GUSTAFSON девятого октября присоединился на сцене к KINGS OF THRASH в Piper's Pub, Pompano Beach, Florida и исполнил кавер-версии BLACK SABBATH "Paranoid" и THIN LIZZY "Cold Sweat".











