Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Kings of Thrash

*



13 окт 2025 : 		 BOBBY GUSTAFSON выступил с KINGS OF THRASH

30 сен 2025 : 		 Kings of Thrash приедут в Россию весной

8 сен 2025 : 		 CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH

19 май 2025 : 		 Новое видео KINGS OF THRASH

11 мар 2025 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 ноя 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

17 авг 2024 : 		 KINGS OF THRASH в Австралии

25 июл 2024 : 		 KINGS OF THRASH открыли тур

6 июл 2024 : 		 Гитарист KINGS OF THRASH о новой группе с бароном Силенда

1 июл 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

10 янв 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

24 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

31 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH

16 авг 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»

30 июл 2023 : 		 У KINGS OF THRASH есть пять песен

24 июн 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»

28 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»

11 мар 2023 : 		 Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH

2 мар 2023 : 		 Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH

28 фев 2023 : 		 Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет

23 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH исполнили новую песню

20 фев 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH работают над новой песней

8 фев 2023 : 		 CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BOBBY GUSTAFSON выступил с KINGS OF THRASH



zoom
BOBBY GUSTAFSON девятого октября присоединился на сцене к KINGS OF THRASH в Piper's Pub, Pompano Beach, Florida и исполнил кавер-версии BLACK SABBATH "Paranoid" и THIN LIZZY "Cold Sweat".






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 156

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом