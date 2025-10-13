Arts
Новости
Foreigner

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!
KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER



KELLY HANSEN 10 и 11 октября дал последние концерты с FOREIGNER, которые прошли в Hard Rock Live at Etess Arena in Atlantic City, New Jersey — видео доступно ниже.




13 окт 2025
olly71
Послушал и этого и того кто пришёл ему на смену ну оба проигрывают в подаче Лу Грэму в его лучшие годы конечно. Причём очень сильно проигрывают.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
