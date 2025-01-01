×
Shinedown
США
Alternative Rock
Grunge Rock
http://www.shinedown.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Shinedown
14 окт 2025
:
SHINEDOWN исполнили новую песню
25 сен 2025
:
Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»
10 сен 2025
:
SHINEDOWN вновь первые
25 авг 2025
:
SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы
13 авг 2025
:
SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку
7 авг 2025
:
SHINEDOWN выпускают соус
2 авг 2025
:
Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью
15 июл 2025
:
Новая песня SHINEDOWN
1 июл 2025
:
Акустика от SHINEDOWN
22 июн 2025
:
Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах
16 июн 2025
:
SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну
11 июн 2025
:
95 % альбома SHINEDOWN готова
6 июн 2025
:
Новое видео SHINEDOWN
3 июн 2025
:
SHINEDOWN вновь первые
23 май 2025
:
SHINEDOWN планируют еще два сингла
19 май 2025
:
Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN
10 май 2025
:
Новая версия композиции SHINEDOWN
28 апр 2025
:
SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году
7 апр 2025
:
Новое видео SHINEDOWN
30 мар 2025
:
Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»
24 мар 2025
:
У SHINEDOWN готово 85 % материала
9 мар 2025
:
SHINEDOWN обещают альбом летом
27 фев 2025
:
20-е первое место SHINEDOWN
17 фев 2025
:
Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»
27 янв 2025
:
Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»
24 янв 2025
:
Новые песни SHINEDOWN
26 дек 2024
:
Басист SHINEDOWN о новом альбоме
14 дек 2024
:
Басист SHINEDOWN представил новое видео
23 ноя 2024
:
На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?
17 ноя 2024
:
Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»
14 ноя 2024
:
Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом
24 сен 2024
:
Барабанщик SHINEDOWN обещает «отличный альбом»
10 сен 2024
:
SHINEDOWN могут что-то выпустить до конца года
3 авг 2024
:
Новый рекорд SHINEDOWN
30 июл 2024
:
JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN
12 июн 2024
:
Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»
23 май 2024
:
Новый материал SHINEDOWN к концу года
18 май 2024
:
Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме
5 май 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
29 апр 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
22 апр 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
19 апр 2024
:
Вокалист SHINEDOWN намекнул на сотрудничество с JELLY ROLL
6 апр 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
18 мар 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
13 мар 2024
:
Введут ли SHINEDOWN в ЗСРнР?
5 мар 2024
:
SHINEDOWN работают над новым материалом
4 мар 2024
:
Новое видео SHINEDOWN
6 фев 2024
:
Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров
2 фев 2024
:
Концертный трек SHINEDOWN
24 янв 2024
:
Новый рекорд SHINEDOWN
29 ноя 2023
:
"The Library Sessions" от SHINEDOWN
26 ноя 2023
:
Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»
19 окт 2023
:
Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»
3 окт 2023
:
SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl
30 сен 2023
:
Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье
17 июл 2023
:
SHINEDOWN в акустике
2 июл 2023
:
SHINEDOWN в акустике
13 июн 2023
:
SHINEDOWN в акустике
1 мар 2023
:
Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?
25 фев 2023
:
Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»
23 фев 2023
:
Новое видео SHINEDOWN
20 янв 2023
:
Новое видео SHINEDOWN
21 дек 2022
:
Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями
13 дек 2022
:
Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...
25 окт 2022
:
Концертное видео SHINEDOWN
23 окт 2022
:
SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов
15 сен 2022
:
Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике
9 сен 2022
:
Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»
7 сен 2022
:
Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»
4 сен 2022
:
SHINEDOWN отыграли в небольшом зале
4 сен 2022
:
Обновлённая версия от SHINEDOWN
9 авг 2022
:
Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»
15 июл 2022
:
SHINEDOWN правят бал в чартах
2 июн 2022
:
Новая песня SHINEDOWN
28 апр 2022
:
Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»
17 апр 2022
:
SHINEDOWN перенесли выпуск альбома
13 апр 2022
:
Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»
26 мар 2022
:
Новая песня SHINEDOWN
8 мар 2022
:
SHINEDOWN стали первыми в 18 раз
7 мар 2022
:
Гитарист SHINEDOWN о новом треке
3 мар 2022
:
Новое видео SHINEDOWN
23 фев 2022
:
Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе
31 янв 2022
:
SHINEDOWN исполнили новую песню
26 янв 2022
:
Новая песня SHINEDOWN
4 янв 2022
:
Тизер нового альбома SHINEDOWN
21 дек 2021
:
Вокалист SHINEDOWN — о новом альбоме
22 ноя 2021
:
Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель
9 ноя 2021
:
SHINEDOWN завершили запись
1 сен 2021
:
Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию
29 авг 2021
:
SHINEDOWN выпустят сингл в январе
24 авг 2021
:
Трейлер фильма SHINEDOWN
6 авг 2021
:
Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19
6 июл 2021
:
Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN
6 июн 2021
:
SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"
1 апр 2021
:
SHINEDOWN всё ещё работают над материалом
23 фев 2021
:
Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?
26 дек 2020
:
Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте
22 дек 2020
:
Акустика от SHINEDOWN
29 ноя 2020
:
SHINEDOWN выпускают линейку одежды
24 ноя 2020
:
У SHINEDOWN есть 40%
18 окт 2020
:
SHINEDOWN пишут материал
9 окт 2020
:
SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF
1 сен 2020
:
SHINEDOWN установили рекорд
27 авг 2020
:
Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»
1 июл 2020
:
Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США
31 май 2020
:
Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии
27 май 2020
:
Видео с текстом от SHINEDOWN
25 май 2020
:
SHINEDOWN собираются начать работу
8 май 2020
:
Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»
30 апр 2020
:
Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS
29 апр 2020
:
Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»
8 апр 2020
:
Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса
7 апр 2020
:
Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»
28 мар 2020
:
SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19
24 мар 2020
:
Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»
29 янв 2020
:
SHINEDOWN завоевали 16 первое место
30 окт 2019
:
Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»
11 окт 2019
:
SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN
9 окт 2019
:
Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню
25 сен 2019
:
Новое видео SHINEDOWN
8 июл 2019
:
Анимированное видео от SHINEDOWN
12 июн 2019
:
Новое видео SHINEDOWN
16 май 2019
:
Новое видео SHINEDOWN
5 май 2019
:
Фортепианная версия песни SHINEDOWN
17 апр 2019
:
Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»
12 апр 2019
:
Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус
6 фев 2019
:
Концертное видео SHINEDOWN
25 янв 2019
:
Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов
9 дек 2018
:
SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах
30 ноя 2018
:
SHINEDOWN вновь первые
23 ноя 2018
:
SHINEDOWN установили рекорд
9 авг 2018
:
Новое видео SHINEDOWN
13 май 2018
:
Вокалист SHINEDOWN о 10 лучших альбомах
10 май 2018
:
Рассказ о новом альбоме SHINEDOWN
6 апр 2018
:
Новое видео SHINEDOWN
9 мар 2018
:
Новое видео SHINEDOWN
14 янв 2018
:
SHINEDOWN завершили запись
16 фев 2017
:
Новое видео SHINEDOWN
5 окт 2016
:
Новое видео SHINEDOWN
3 авг 2016
:
Гитарист SHINEDOWN: «Меня потрясла смерть Принса»
3 июн 2016
:
Короткометражное видео от SHINEDOWN
13 май 2016
:
Вокалист SHINEDOWN не боится ездить в Европу
27 апр 2016
:
Вокалист SHINEDOWN об Axl/DC
2 дек 2015
:
Новое видео SHINEDOWN
23 ноя 2015
:
Басист SHINEDOWN: «KANYE WEST куда больше шокирует, чем MANSON»
29 сен 2015
:
SHINEDOWN не выбили 5 из 5
17 сен 2015
:
SHINEDOWN в акустике
12 сен 2015
:
Новая песня SHINEDOWN
27 авг 2015
:
Новая песня SHINEDOWN
14 авг 2015
:
Новая песня SHINEDOWN
7 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SHINEDOWN
16 июл 2015
:
Вокалист SHINEDOWN о проблемах с голосом
13 июл 2015
:
SHINEDOWN исполнили новые песни
30 июн 2015
:
Новое видео SHINEDOWN
29 июн 2015
:
Новая песня SHINEDOWN
14 апр 2015
:
SHINEDOWN завершают работу над альбомом
22 фев 2015
:
Вокалист SHINEDOWN: "Мы уже почти месяц в студии"
29 мар 2014
:
Новое видео SHINEDOWN
19 мар 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию BON JOVI
28 фев 2014
:
Участница "American Idol" исполнила песню SHINEDOWN
4 фев 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN опубликовали видео на кавер-версию THE BLACK CROWES
28 янв 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео
27 янв 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: кавер-версия METALLICA
26 янв 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN: новые видео
24 янв 2014
:
BRENT SMITH и ZACH MYERS из SHINEDOWN выпускают акустический миньон
10 янв 2014
:
SHINEDOWN приступили к работе над альбомом
30 дек 2013
:
Фирменная гитара SHINEDOWN от PAUL REED SMITH
29 окт 2013
:
Новое видео SHINEDOWN
9 июл 2013
:
Акустика от SHINEDOWN
19 июн 2013
:
SHINEDOWN исполнили "Simple Man"
16 июн 2013
:
Новое видео SHINEDOWN
28 мар 2013
:
SHINEDOWN исполнили 'I'll Follow You'
25 мар 2013
:
Басист SHINEDOWN потянул лодыжку
20 фев 2013
:
SHINEDOWN в акустике
8 ноя 2012
:
У SHINEDOWN уже готов альбом
27 авг 2012
:
Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к SHINEDOWN
17 июл 2012
:
Новое видео SHINEDOWN
29 июн 2012
:
Новое видео SHINEDOWN
13 апр 2012
:
Рассказ о создании альбома SHINEDOWN
28 мар 2012
:
SHINEDOWN в 'Jimmy Kimmel Live!'
18 мар 2012
:
Акустика от SHINEDOWN
16 мар 2012
:
Акустика от SHINEDOWN
13 мар 2012
:
SHINEDOWN в акустике
13 мар 2012
:
Новое видео SHINEDOWN
8 мар 2012
:
Новое видео SHINEDOWN
5 мар 2012
:
SHINEDOWN ответили на вопросы поклонников
2 мар 2012
:
Акустическая версия нового трека SHINEDOWN
сегодня
SHINEDOWN исполнили новую песню
SHINEDOWN десятого октября выступали в известном зале Нэшвилла Grand Ole Opry и в рамках этого выступления сыграли новую композицию "Searchlight"
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 62
