Новости
*

Shinedown

*



14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»

27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

24 янв 2025 : 		 Новые песни SHINEDOWN
SHINEDOWN исполнили новую песню



SHINEDOWN десятого октября выступали в известном зале Нэшвилла Grand Ole Opry и в рамках этого выступления сыграли новую композицию "Searchlight"




просмотров: 62

