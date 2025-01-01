12 окт 2025



Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали



Двое мужчин были арестованы по подозрению в убийстве после того, как бывший вокалист LOSTPROPHETS Иэн Уоткинс был зарезан в тюрьме на севере Англии, где он отбывал 29-летний срок за сексуальные преступления против детей.



48-летнему мужчине перерезали горло в британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд после того, как заключенных выпустили из камер в субботу утром (11 октября).



В заявлении полиции Западного Йоркшира говорится: "Детективы начали расследование убийства после смерти мужчины в Уэйкфилде.



"Сегодня в 9:39 утра (11 октября) сотрудники тюрьмы вызвали полицейских, чтобы сообщить о серьезном нападении на заключенного. Мужчина в возрасте 48 лет был найден с серьезными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он был объявлен мертвым на месте происшествия.



Двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей".



Сообщается, что нападавшие на Уоткинса перерезали ему яремную вену, в результате чего Йен скончался от потери крови.



Источник сообщил The Sun: «[Иэн] стал мишенью другого заключенного, который ударил его в шею. Охранники, находившиеся поблизости, довольно быстро оказались на месте происшествия, но они ничего не могли сделать и не смогли его спасти. Это была ужасная сцена, повсюду была кровь, звучали сигналы тревоги и сирены. Были вызваны полиция и машины скорой помощи, и вся тюрьма была закрыта, а все заключенные заперты в своих камерах»



Представитель тюремной службы сказал: «Нам известно об инциденте в Уэйкфилд, который произошел сегодня утром. Мы не можем давать дальнейших комментариев, пока полиция проводит расследование».



Ранее, в 2023 году, Уоткинс получил ножевое ранение в ходе инцидента в той же тюрьме. Тогда он получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, после того, как, по сообщениям, был взят в заложники тремя другими заключенными, после чего был освобожден сотрудниками тюрьмы шесть часов спустя.







