Новости
TOP5
*

Lostprophets

*



12 окт 2025 : 		 Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали

6 авг 2023 : 		 Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти

15 авг 2019 : 		 Бывший вокалист LOSTPROPHETS, спрятавший в анусе телефон, признан виновным в его хранении

6 авг 2019 : 		 Бывший вокалист LOSTPROPHETS спрятал телефон в заднем проходе, будучи в тюрьме

26 авг 2017 : 		 Педофила из LOSTPROPHETS могли поймать раньше

25 июл 2014 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS отказали в смягчении приговора

4 июл 2014 : 		 Бывшие участники LOSTPROPHETS основали NO DEVOTION

29 апр 2014 : 		 Участники LOSTPROPHETS начали работу над новым проектом?

24 янв 2014 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS хочет подать апелляцию

24 дек 2013 : 		 Примечания к приговору вокалиста LOSTPROPHETS

19 дек 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS получил 29 лет

10 дек 2013 : 		 Барабанщик KORN о вокалисте LOSTPROPHETS

29 ноя 2013 : 		 Отчим вокалиста LOSTPROPHETS: «Мы думали, здесь какая-то ошибка»

28 ноя 2013 : 		 В сети HMV не будет альбомов LOSTPROPHETS

27 ноя 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS признал себя виновным в попытке изнасилования ребенка

4 окт 2013 : 		 LOSTPROPHETS объявили о распаде

6 июн 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS предстанет перед судом осенью

4 июн 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS не признал вины

11 мар 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS продолжает настаивать на своей невиновности

12 янв 2013 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS отказали в залоге

31 дек 2012 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS останется под стражей до марта

20 дек 2012 : 		 Участники LOSTPROPHETS шокированы арестом вокалиста

19 дек 2012 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS предъявлено обвинение в растлении малолетних

4 сен 2012 : 		 Новое видео LOSTPROPHETS

29 мар 2012 : 		 Новая песня LOSTPROPHETS

11 мар 2012 : 		 Новое видео LOSTPROPHETS
|||| 12 окт 2025

Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали



Двое мужчин были арестованы по подозрению в убийстве после того, как бывший вокалист LOSTPROPHETS Иэн Уоткинс был зарезан в тюрьме на севере Англии, где он отбывал 29-летний срок за сексуальные преступления против детей.

48-летнему мужчине перерезали горло в британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд после того, как заключенных выпустили из камер в субботу утром (11 октября).

В заявлении полиции Западного Йоркшира говорится: "Детективы начали расследование убийства после смерти мужчины в Уэйкфилде.

"Сегодня в 9:39 утра (11 октября) сотрудники тюрьмы вызвали полицейских, чтобы сообщить о серьезном нападении на заключенного. Мужчина в возрасте 48 лет был найден с серьезными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве и в настоящее время находятся под стражей".

Сообщается, что нападавшие на Уоткинса перерезали ему яремную вену, в результате чего Йен скончался от потери крови.

Источник сообщил The Sun: «[Иэн] стал мишенью другого заключенного, который ударил его в шею. Охранники, находившиеся поблизости, довольно быстро оказались на месте происшествия, но они ничего не могли сделать и не смогли его спасти. Это была ужасная сцена, повсюду была кровь, звучали сигналы тревоги и сирены. Были вызваны полиция и машины скорой помощи, и вся тюрьма была закрыта, а все заключенные заперты в своих камерах»

Представитель тюремной службы сказал: «Нам известно об инциденте в Уэйкфилд, который произошел сегодня утром. Мы не можем давать дальнейших комментариев, пока полиция проводит расследование».

Ранее, в 2023 году, Уоткинс получил ножевое ранение в ходе инцидента в той же тюрьме. Тогда он получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, после того, как, по сообщениям, был взят в заложники тремя другими заключенными, после чего был освобожден сотрудниками тюрьмы шесть часов спустя.




