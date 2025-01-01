сегодня



JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE



В рамках интервью WRIF у JOHN 5 спросили, как для него прошла серия концертов MÖTLEY CRÜE в Лас-Вегасе:



«Итак, вот в чем дело: я был так взволнован этим, потому что я никогда не проходил серии концертов. И я всегда хотел это сделать. Я люблю Вегас. Я люблю пустыню. И я был очень взволнован. Я был так взволнован.



Мы приехали туда. И у меня был номер в отеле. Ребята просто — после концерта они улетели домой. А я остался и наслаждался, потому что мне нравится быть в разъездах. Мне нравится отель, мне нравится обслуживание в номерах, мне нравится все это в целом. Я имею в виду, что пару раз приезжал сюда еще раз.



Vince Neil был настоящим волшебником. То, через что ему пришлось пройти, его борьба, то, как он выступал и как пел, я никогда не забуду до конца своей жизни. Он проделал огромную работу, и я так гордился им, потому что знал, через какой ад ему пришлось пройти, и я был так рад за этого парня. Что он сказал — он даже сказал это — он был в инвалидном кресле, а потом ему пришлось заново учиться ходить. И я подумал: "О, боже мой". Какая это была борьба и как это, должно быть, было ужасно. В этом и заключалась настоящая магия этих концертов. И я говорю вам прямо сейчас — каждое выступление было потрясающим. Это было хорошее шоу. И я слушаю, и я читаю разные комментарии, и я слушаю, и я так сосредоточен на каждом шоу. И каждое шоу было потрясающим. Я так гордился им!»



На вопрос, был ли, по его мнению, какой-то момент, когда он узнал о том, что случилось с Vince, когда он подумал, что, возможно, никогда больше не сможет играть с MOTLEY CRUE, John 5 ответил:



«Ну, я не был уверен... На самом деле никто ничего не знал. И я переписывался с Vince, и он мне писал: "О, у меня все хорошо, у меня все хорошо", и тому подобное. Но никто на самом деле не понимал, что происходит. Были слухи, но.. это было так странно».



На вопрос о том, какими были для него самые яркие моменты во время этой серии, John 5 ответил:



«Итак, у них была такая штука, как в "Kiss Alive II", когда я поднимался на ступеньки в конце "Kickstart My Heart", или, вообще-то, на протяжении всей песни. Итак, вы поднимаетесь по этим ступенькам — не знаю, видели ли вы это в моем Instagram, потому что там много таких фотографий, — но вы поднимаетесь по этим ступенькам, как в "Kiss [Alive II]", и вы поднимаетесь все выше и выше. И мы были на самом верху площадки, я и Nikki — он был с одной стороны, я — с другой. И мы вставали во время исполнения песни. Но то, что делали другие группы, например, KISS, они пристегивались и настраивались перед началом песни. О, нет, только не мы. Во время исполнения песни мы с Nikki должны были забраться туда, продолжая играть, и нам приходилось вставать на ступеньки, пока мы играли. И я такой: "Эй, мы будем пристегнуты ремнями безопасности?" Они такие: "Нет, ты не пристегнут". Я такой: "О, ладно". Так вот, там была маленькая металлическая планка, которая как бы поворачивалась, и я, к счастью, сообразил: "Надо бы схватиться за нее и продолжать играть, чтобы я мог продержаться, если, не дай Бог, что-то случится". Итак, мы на верхотуре. Мы сделали это на репетиции, и мы подумали, что нам просто нужно сконцентрироваться и держаться. Итак, на первом концерте я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь, держусь и продолжаю играть, и все такое прочее. Затем появились конфетти-пушки, но никто не сказал мне, что они будут! Итак, в то время, когда запускаются конфетти-пушки, я исполняю соло в "Kickstart My Heart". Так что я не только пытаюсь сохранить равновесие, не упасть и не разбиться насмерть, играть вовремя и в такт музыке, а конфетти в моей... я имею в виду, я в полной темноте. Я не вижу своей руки перед лицом. И никаких страховочных ремней или чего-то еще. И это было потрясающе… Это было потрясающе. Это было так весело. Это была просто бомба!»



Далее он сказал, что ему и барабанщику MÖTLEY CRÜE Tommy Lee "было так весело" во время выступления в Лас-Вегасе.



«Его день рождения был на последнем концерте. Что касается наших дней рождения — мы всегда проводим их вместе. Так что это похоже на соглашение — мы должны быть вместе. Это как раз был день шоу, и я подарил ему вот это — у нас обоих были penis squirt guns. Почему бы и нет? Но я решил, что это нечто особенное, потому что я купил ему эти penis squirt guns, ты держишь их за яйца, а потом просто нажимаешь на спусковой крючок, и жидкость начинает свой разбег. И ему это понравилось, поэтому он так отрывался и все такое, и вот он берет его с собой на встречу с фанатами. И начинает сквиртить собравшихся! Каждый раз мы были в полном восторге. Это было так круто!»







