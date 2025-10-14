сегодня



Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»



WILL CARROLL в недавнем интервью обсудил трэш-сцену залива Сан-Франциско восьмидесятых годов. И после слов ведущего о том, что у каждой группы того времени было свое звучание, он сказал:



«В дни славы — да. Но я думаю, что это одна из причин, по которой трэш-металл по сути вымер в 90-х. Всем нравится винить в этом гранж, который, возможно, и сыграл в этом свою роль, да, но к началу 90-х многие группы выпускали некачественные альбомы, и слишком многие группы звучали одинаково, слишком многие группы приглушали свое звучание и пытались добиться успеха, сорвать куш, больших денег и ярких гастролей.



Трэш-металл должен быть быстрым, и когда группы начинают замедляться и выпускать альбомы в среднем темпе, люди теряют интерес, в том числе и я сам; я сразу перешел к дэт-металлу. Так что в дни славы, да, у каждой группы, безусловно, была своя индивидуальность — вокальная, лирическая, в плане написания песен — в общем, все. И я думаю, что сейчас все вернулось к этому. Но, да, начало 90-х было неподходящей эпохой для трэш-металла».



Далее интервьюер сказал, что, по его мнению, METALLICA стали "гребаными позерами-предателями" выпустив альбом 1991 года:



«Когда я услышал его, я подумал: "Черт возьми, этот альбом звучит великолепно". И я понимаю, почему он был таким громким, и в нем есть несколько хороших песен, но когда я впервые услышал его, это было в точности то же самое, точно такая же реакция. Типа: "Чувак, на этом альбоме нет ни единого трэшевого момента". Но не стоит забывать, что это альбом с хорошим звучанием, и он заслуживает того признания и успеха, которые получил. Но я не его фанат. [Смеется]



Мне нравятся первые четыре альбома METALLICA. Мне не понравился "…And Justice For All", когда он вышел. Я думал, что даже это было слишком далеко от трэша, но... что ж, на это ушло 15 лет, но после 15 лет невнимания к этому альбому я теперь чертовски люблю его; я люблю "…And Justice For All". Но да, первые три альбома [METALLICA], особенно, волшебны — абсолютное волшебство».







+0 -0



( 7 ) просмотров: 320

