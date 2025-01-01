11 дек 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»
18 окт 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST
30 сен 2022 :
|
Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS
14 сен 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»
10 сен 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»
29 июл 2022 :
|
Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS
23 июл 2022 :
|
JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS
12 июл 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST
18 май 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»
14 фев 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»
20 янв 2022 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST
28 дек 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»
27 дек 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»
23 дек 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST
9 дек 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»
8 дек 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда
3 ноя 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»
27 окт 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»
14 окт 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID
13 окт 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»
2 окт 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»
21 сен 2021 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
17 сен 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи
10 сен 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи
19 авг 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»
5 авг 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»
4 авг 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»
27 июл 2021 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
5 июл 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»
29 июн 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»
18 июн 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску
13 июн 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»
4 май 2021 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST
8 ноя 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»
30 июн 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера
7 май 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»
17 мар 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST
10 фев 2020 :
|
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»
2 фев 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»
24 янв 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла
8 янв 2020 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен
17 дек 2019 :
|
NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
6 ноя 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»
23 окт 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими
9 июл 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»
6 июн 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»
29 май 2019 :
|
TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио
22 май 2019 :
|
TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»
11 апр 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»
5 апр 2019 :
|
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»
2 мар 2019 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»
28 фев 2019 :
|
TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»
15 окт 2018 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST
22 авг 2017 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»
27 июн 2017 :
|
Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания
21 июн 2017 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»
17 июн 2017 :
|
Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO
16 июн 2017 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY
25 май 2017 :
|
Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO
4 апр 2017 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
7 окт 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO
6 окт 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»
24 авг 2016 :
|
TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар
24 июн 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию
22 фев 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST
11 фев 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"
3 фев 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива
3 янв 2016 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал
4 дек 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN
31 авг 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO
26 июл 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND
19 июн 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»
8 июн 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»
22 мар 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму
31 янв 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST
27 дек 2014 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST
12 дек 2014 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'"
6 дек 2014 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений
17 окт 2014 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром"
25 янв 2014 :
|
TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom'
11 янв 2014 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH
15 дек 2013 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH
8 дек 2013 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS
8 ноя 2013 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
8 сен 2013 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда'
17 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS
17 май 2013 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO
28 фев 2013 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе
3 дек 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине
6 ноя 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а
7 окт 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
25 сен 2012 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
23 сен 2012 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
29 май 2012 :
|
Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a
30 ноя 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS в акустике
13 ноя 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено"
25 май 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES
25 апр 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS
1 фев 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне
25 янв 2011 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST
22 дек 2010 :
|
Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику
20 дек 2010 :
|
Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW
15 дек 2010 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке
14 сен 2010 :
|
В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом
9 сен 2010 :
|
Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS
27 май 2010 :
|
Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я
18 май 2010 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO
14 май 2010 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске
15 сен 2009 :
|
Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат
12 май 2009 :
|
Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а
7 май 2009 :
|
Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a
27 апр 2009 :
|
Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a
1 апр 2009 :
|
TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы
17 мар 2009 :
|
Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a
20 фев 2009 :
|
Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
