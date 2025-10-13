сегодня



Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»



ROB DUKES в недавнем интервью поговорил о новом альбоме, релиз которого предварительно намечен на весну следующего года на Napalm Records:



«Мы работали над этим альбомом не покладая рук. Это лучшее, что я сделал на сегодняшний день. Я знаю, что каждый музыкант скажет: "О, мой новый альбом — лучший", но это и правда лучшее, что я когда-либо делал… Даже если бы это было не так, я бы все равно сказал это, даже если бы я думал, что это дерьмо, я бы сказал: "О, это лучший альбом в истории". Но, честно говоря, чувак, он чертовски убойный. Это, б$$$ь, эпично, потому что это так необычно, и есть так много разных чертовых направлений, в которых все развивалось, плюс они позволили мне просто делать то, что я хочу, чувак. Это было чертовски круто!»







