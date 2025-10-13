Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 26
13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья
Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»



ROB DUKES в недавнем интервью поговорил о новом альбоме, релиз которого предварительно намечен на весну следующего года на Napalm Records:

«Мы работали над этим альбомом не покладая рук. Это лучшее, что я сделал на сегодняшний день. Я знаю, что каждый музыкант скажет: "О, мой новый альбом — лучший", но это и правда лучшее, что я когда-либо делал… Даже если бы это было не так, я бы все равно сказал это, даже если бы я думал, что это дерьмо, я бы сказал: "О, это лучший альбом в истории". Но, честно говоря, чувак, он чертовски убойный. Это, б$$$ь, эпично, потому что это так необычно, и есть так много разных чертовых направлений, в которых все развивалось, плюс они позволили мне просто делать то, что я хочу, чувак. Это было чертовски круто!»




13 окт 2025
father
Ну ждём, прошлый в принципе был неплох, а тут ещё коллектив встряхнулся из-за увольнения свинки, так что может и разъебут как следует. Новый Testament таки смог сильно и приятно удивить (хотя казалось бы), вдруг и Exodus смогут?
