сегодня



Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck



Лидер GHOST Tobias Forge без грима и сценического костюма присоединился на сцене к Lars Winnerbäck в рамках выступления десятого октября на SAAB Arena, Linköping, Sweden и исполнил композицию "Dunkla Rum".





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 89

