Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TWISTED SISTER думают о новой песне



zoom
JAY JAY FRENCH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что TWISTED SISTER запишут какой-то новый материал. Последней новой песней, которую TWISTED SISTER записали, была «30» — её группа включила в переиздание альбома «Stay Hungry» в 2009 году, посвящённое 25-летию группы:

«Мы играли "30" на концертах. Мне нравится эта песня. Мы сняли клип. Это отличная песня. А Dee говорил, что никому не будет это интересно. Мы играли её несколько раз во время тура после релиза, и Dee сказал: "Сейчас будет песня, во время которой вы можете сходить в туалет". Люди оглядывались и спрашивали: "Что это за песня?" Знаете, когда во время концерта кто-то говорит: "Это новый трек", и все идут в туалет? Он сказал: "Сейчас будет песня для туалета. Я вас заранее предупреждаю". И он подчеркнул это, но никто не встал и не пошёл в туалет. Поэтому он сказал: "Через две песни будет песня для туалета". И мы её сыграли, и все остались, все аплодировали.

Но, по-моему, есть важный момент. Если вы собираетесь сыграть 15 или 16 песен, и вы расставили их по сетке и сказали настоящему фанату: "Мы сыграем эту, эту, эту, но добавим новую песню и уберем эту". Как, по-вашему, пройдёт голосование? Ответ на этот вопрос будет 95 против 5 против или, может быть, 99 против 1. И это правда. Мне всё равно, как вы это хотите преподнести, но когда вы классическая группа, как мы, у которой выпущено огромное количество альбомов, а у нас есть пять альбомов, и все знают, какие они, и с Джо Франко на барабанах мы будем играть песни из альбома, на котором он играл на барабанах, потому что он был полноправным члeном группы, и тогда возникает ситуация: если мы сыграем эту песню, что мы уберём, чтобы добавить её? И это становится проблемой Ди. Я доверяю его энергетике как фронтмену, который контролирует публику, потому что он превосходно с этим справляется — контролирует приливы и отливы вечера. Он сочинил песню, представил её нам, и мы рассматриваем возможность её записи. И если мы это сделаем, то, возможно, сыграем её. Но мы ещё этого не сделали. Это может произойти. Однако, как я уже сказал, если бы вы спросили сотню фанатов, что они хотят услышать, большинство бы ответило, что они не хотят слышать песню, которую они не знают».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 48

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом