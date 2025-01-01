сегодня



TWISTED SISTER думают о новой песне



JAY JAY FRENCH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что TWISTED SISTER запишут какой-то новый материал. Последней новой песней, которую TWISTED SISTER записали, была «30» — её группа включила в переиздание альбома «Stay Hungry» в 2009 году, посвящённое 25-летию группы:



«Мы играли "30" на концертах. Мне нравится эта песня. Мы сняли клип. Это отличная песня. А Dee говорил, что никому не будет это интересно. Мы играли её несколько раз во время тура после релиза, и Dee сказал: "Сейчас будет песня, во время которой вы можете сходить в туалет". Люди оглядывались и спрашивали: "Что это за песня?" Знаете, когда во время концерта кто-то говорит: "Это новый трек", и все идут в туалет? Он сказал: "Сейчас будет песня для туалета. Я вас заранее предупреждаю". И он подчеркнул это, но никто не встал и не пошёл в туалет. Поэтому он сказал: "Через две песни будет песня для туалета". И мы её сыграли, и все остались, все аплодировали.



Но, по-моему, есть важный момент. Если вы собираетесь сыграть 15 или 16 песен, и вы расставили их по сетке и сказали настоящему фанату: "Мы сыграем эту, эту, эту, но добавим новую песню и уберем эту". Как, по-вашему, пройдёт голосование? Ответ на этот вопрос будет 95 против 5 против или, может быть, 99 против 1. И это правда. Мне всё равно, как вы это хотите преподнести, но когда вы классическая группа, как мы, у которой выпущено огромное количество альбомов, а у нас есть пять альбомов, и все знают, какие они, и с Джо Франко на барабанах мы будем играть песни из альбома, на котором он играл на барабанах, потому что он был полноправным члeном группы, и тогда возникает ситуация: если мы сыграем эту песню, что мы уберём, чтобы добавить её? И это становится проблемой Ди. Я доверяю его энергетике как фронтмену, который контролирует публику, потому что он превосходно с этим справляется — контролирует приливы и отливы вечера. Он сочинил песню, представил её нам, и мы рассматриваем возможность её записи. И если мы это сделаем, то, возможно, сыграем её. Но мы ещё этого не сделали. Это может произойти. Однако, как я уже сказал, если бы вы спросили сотню фанатов, что они хотят услышать, большинство бы ответило, что они не хотят слышать песню, которую они не знают».







+0 -0



просмотров: 48

