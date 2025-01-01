сегодня



Новая песня SIRENIA



"Nightside Den", новая песня группы SIRENIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Amanita Messis".



Morten: «Мы очень рады снова вернуться к работе с совершенно новым материалом SIRENIA. "Nightside Den" — во многих отношениях типичная песня SIRENIA; в ней много тех типичных элементов, которые группа любит включать в свои песни. Это мелодичная и заводная композиция с очень запоминающимся припевом и приятным симфоническим оттенком.



Это первый трек с грядущего альбома "Amanita Messis". Мы очень рады поделиться ей со всеми вами, обязательно зайдите на свою любимую цифровую платформу и послушайте ее»







