сегодня



PUDDLE OF MUDD почтили память Честера, Лейна и Криса



PUDDLE OF MUDD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Firefly".



Wes Scantlin: «Я написал эту песню как дань уважения Лейну Стейли, Честеру Беннингтону и Крису Корнеллу и всем павшим солдатам нашей области, отдавшим свои жизни. Их голоса и самопожертвование зажгли во мне огонь, и я хотел, чтобы эта песня стала способом сохранить их свет живым.



Все они боролись с демонами, которых большинство людей не могли увидеть, и эта песня — мой способ распознать эту боль, сохраняя при этом их свет живым. Я тоже прошел через свои собственные испытания, и сейчас я в лучшем состоянии. Мне повезло, что я все еще здесь. Я счастливчик. Музыка исцеляет меня, и я надеюсь, что она исцеляет и других».







+0 -0



просмотров: 116

