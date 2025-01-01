Arts
Новости
*

Puddle of Mudd

*



13 окт 2025 : 		 PUDDLE OF MUDD почтили память Честера, Лейна и Криса

21 июл 2025 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD о проблемах с законом

20 май 2025 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готовит сольник

19 апр 2025 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 мар 2025 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD опять приняли

4 авг 2024 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

28 фев 2024 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

11 дек 2023 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри

9 сен 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

12 июл 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 фев 2023 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

23 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA

19 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале

5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей
PUDDLE OF MUDD почтили память Честера, Лейна и Криса



PUDDLE OF MUDD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Firefly".

Wes Scantlin: «Я написал эту песню как дань уважения Лейну Стейли, Честеру Беннингтону и Крису Корнеллу и всем павшим солдатам нашей области, отдавшим свои жизни. Их голоса и самопожертвование зажгли во мне огонь, и я хотел, чтобы эта песня стала способом сохранить их свет живым.

Все они боролись с демонами, которых большинство людей не могли увидеть, и эта песня — мой способ распознать эту боль, сохраняя при этом их свет живым. Я тоже прошел через свои собственные испытания, и сейчас я в лучшем состоянии. Мне повезло, что я все еще здесь. Я счастливчик. Музыка исцеляет меня, и я надеюсь, что она исцеляет и других».




просмотров: 116

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
