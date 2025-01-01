сегодня



ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью спросили, считает ли он, что Оззи знал, что скоро умрет после "Back To The Beginning":



«Нет, я так не думаю. То, что я всегда чувствовал, все то, через что я проходил вместе с ними, всегда было похоже на то, что если это была неудача или что-то в этом роде, это было больше похоже на "лежачего полицейского", и это было похоже на "Хорошо, мы починим спущенную шину на грузовике, а затем мы/я просто продолжу двигаться дальше". Так что, я думаю, это было больше похоже на что-то подобное, потому что я знал, что он все еще хотел записывать альбомы и тому подобное. Но я же тогда лишь подумал: "Кто знает, чувак, надеюсь, если все пройдет хорошо, то мы, возможно, сможем дать еще несколько концертов или отдельные выступления в течение года". Как и все эти мероприятия типа Ozzfest, просто чтобы Ozz могли продолжать давать концерты, но, возможно, не гастролировать в Европе, играя по четыре концерта в неделю или что-то в этом роде».



На вопрос о том, казался ли он ему неразрушимым, Zakk ответил:



«В точку! Это как в случае с Rolling Stones — я представляю, что они будут всегда. Я чувствовал то же самое с нами. Даже когда мы играли на том концерте, я не думал: "Это последний раз, когда я играю с ним "Mama, I’m Coming Home" или "Crazy Train". Я жил моментом. Я играл, поэтому беспокоился только о том, чтобы с ним всё было в порядке. Я не думал ни о чём другом, потому что это как игра. Ты никогда не думаешь, что это твой последний Суперкубок, ты играешь и играешь, чтобы выиграть. Так что я не думал об этом, и, как я уже сказал, я всегда был оптимистом. Я всегда говорил ему, как бы он ни был расстроен: "Просто продолжай лечение и делай всё, что нужно, потому что какой у тебя остаётся выбор? Ты можешь просто забиться в угол и жаловаться. Или ты можешь что-то с этим сделать, заниматься лечением, физкультурой и делать всё, что требуется". Он был не из тех, кто сдаётся. Вот в таком положении мы и находились. Я не думал: "Это был его последний концерт". Я не думал, что через две недели после концерта его не станет. Я вообще об этом не думал».







+0 -0



просмотров: 68

