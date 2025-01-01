Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Ozzy Osbourne

*



13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»
ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью спросили, считает ли он, что Оззи знал, что скоро умрет после "Back To The Beginning":

«Нет, я так не думаю. То, что я всегда чувствовал, все то, через что я проходил вместе с ними, всегда было похоже на то, что если это была неудача или что-то в этом роде, это было больше похоже на "лежачего полицейского", и это было похоже на "Хорошо, мы починим спущенную шину на грузовике, а затем мы/я просто продолжу двигаться дальше". Так что, я думаю, это было больше похоже на что-то подобное, потому что я знал, что он все еще хотел записывать альбомы и тому подобное. Но я же тогда лишь подумал: "Кто знает, чувак, надеюсь, если все пройдет хорошо, то мы, возможно, сможем дать еще несколько концертов или отдельные выступления в течение года". Как и все эти мероприятия типа Ozzfest, просто чтобы Ozz могли продолжать давать концерты, но, возможно, не гастролировать в Европе, играя по четыре концерта в неделю или что-то в этом роде».

На вопрос о том, казался ли он ему неразрушимым, Zakk ответил:

«В точку! Это как в случае с Rolling Stones — я представляю, что они будут всегда. Я чувствовал то же самое с нами. Даже когда мы играли на том концерте, я не думал: "Это последний раз, когда я играю с ним "Mama, I’m Coming Home" или "Crazy Train". Я жил моментом. Я играл, поэтому беспокоился только о том, чтобы с ним всё было в порядке. Я не думал ни о чём другом, потому что это как игра. Ты никогда не думаешь, что это твой последний Суперкубок, ты играешь и играешь, чтобы выиграть. Так что я не думал об этом, и, как я уже сказал, я всегда был оптимистом. Я всегда говорил ему, как бы он ни был расстроен: "Просто продолжай лечение и делай всё, что нужно, потому что какой у тебя остаётся выбор? Ты можешь просто забиться в угол и жаловаться. Или ты можешь что-то с этим сделать, заниматься лечением, физкультурой и делать всё, что требуется". Он был не из тех, кто сдаётся. Вот в таком положении мы и находились. Я не думал: "Это был его последний концерт". Я не думал, что через две недели после концерта его не станет. Я вообще об этом не думал».




просмотров: 68

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
