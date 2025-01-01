сегодня



TIMO KOTIPELTO: «Надеюсь, нового альбома STRATOVARIUS не придется ждать семь лет»



TIMO KOTIPELTO в недавнем интервью спросили, есть ли какой-то прогресс с новым материалом:



«Дело в том, что с последним альбомом мы изменили весь ход работы, то, как мы сочиняем музыку. Раньше мы занимались сочинительством — Matias [Kupiainen, гитара] сочинял некоторые песни полностью, а затем отправлял их другим ребятам. И я делал то же самое, и Jens [Johansson, клавишные], и Lauri [Porra,, бас-гитара] тоже. Но в прошлый раз мы хотели собраться вместе и начать с нуля. По сути, мы с Matias и Jens'ом месяцами сидели в моей студии, и мы начинали утро с чашечки кофе, а потом спрашивали: "У тебя есть какие-нибудь идеи?" И тогда, возможно, у меня появились какие-то мелодии, а у Matias — какие-то риффы, мы начали работать, просто создавая песню на их основе, что бы ни получилось. А потом мы попытались проверить, подходит ли эта песня к делу. И если она звучала нормально, мы работали над ней усерднее. Но если это было так, как мы уже делали, то мы думали: "Ах, это дерьмо", — тогда мы просто отвергали то, что вышло и переходили к новому. Вот почему это заняло много времени. И я полагаю, что и в этот раз потребуется много времени, но надеюсь, что не семь лет.



В прошлом году у нас была одна встреча, и мы начали сочинять музыку, и, надеюсь, скоро мы найдем время, чтобы собраться вместе. Но именно так мы пытаемся снова работать. У меня уже есть несколько мелодий, но я не хочу начинать сочинять полную версию песни, потому что мне нужен вклад Matias'a и Jens'a. И это требует времени. Но мы также считаем, что не хотим выпускать по альбому раз в два года только потому, что кто-то говорит, что нужно выпускать альбом, что нужно ездить в турне и так далее. Поэтому мы хотим создать что-то шедевральное. Это то, к чему мы стремимся — к песням очень хорошего качества. Но на это нужно время».







+0 -0



просмотров: 230

