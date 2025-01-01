сегодня



SAMMY HAGAR на новом альбоме NICKELBACK



SAMMY HAGAR 22 сентября опубликовал видео, в котором позирует рядом с Chad Kroeger и tommy Lee, трио обнимает друг друга, а Red Rocker делится загадочным сообщением о своей, по-видимому, студийной сессии.



«Итак, вот и мы. Три лучших исполнителя рок-н-ролла», — пошутил Sammy, вызвав смех у Chad'a.



Charlie Benante также на своей странице подтвердил участие в записи.



И вот в новом интервью Sammy сказал:



«Мы все были в одном месте в одно и то же время. Я приехал в студию к Chad Kroeger. Он написал замечательную песню для нового [альбома] NICKELBACK. У него куча отличных [песен]. Я имею в виду, что следующий альбом NICKELBACK, насколько я слышал, — ох же божечки. Этот парень потрясающий автор песен и потрясающий вокалист, должен вам сказать. Но его способности к написанию песен просто сумасшедшие. И он сказал: "Чувак, я хотел направить тебя в нужное русло. Ты всегда пишешь все эти по-настоящему позитивные песни, "Dreams", о том, как заставить людей чувствовать себя хорошо и поднять им настроение. Ты просто король в этом плане!" И тут он продолжает: "И я решил: "Я собираюсь сделать что-то в духе Sammy, я собираюсь написать такого плана песню". Итак, он пишет эту песню, и она очень вдохновляет, она действительно потрясающая. И он говорит: "Так, просто ради забавы, я сделал ее и озвучил твоим голосом. И ты поешь ее совсем по-другому, это меня просто поразило! Так ты бы спел ее?" Я решил послушать версию ИИ, и вдруг подумал: "Почему бы тебе просто не использовать этот вариант?" [Смеется] "Этот парень поет лучше меня". Это было здорово. В песне были все мои интонации. Я вообще не специалист по ИИ, но это произвело на меня впечатление. Не то чтобы я бы использовал это, но это произвело на меня впечатление. Но, короче, я решил в этом поучаствовать. И еще там был парень из PANTERA. Там такой студийный комплекс, и тут вдруг нарисовался Tommy Lee, а Chad говорит: "Эй, чувак, может, ты хочешь сыграть в той песне, которую только что записал Sammy?"»



Говоря о том, для чего будет использована получившаяся в результате коллаборация, Sammy сказал:



«Я даже не знаю, что получится из этого материала. Наверное, мне не стоит так много говорить об этом, но это не похоже на проект. Я просто спел песню на следующем альбоме NICKELBACK. И Tommy, он всегда веселый. Я знаю его сто лет. И там был кто-то с камерой — кто-то, кто работает на NICKELBACK, — и я спросил: "Ты снимаешься?" И мне ответили: "Да". Я тогда сказал: "Привет, вот и мы". Я думаю, тебе интересно, что мы делаем. Что ж, нам тоже", — или что-то в таком духе. Это было совершенно неожиданно. А потом парень прислал мне видео. Он сказал: "Это довольно круто. Можно мы опубликуем это?" Я ответил: "Конечно". Но я сделал это раньше и понеслось...



Но нет, у нас нет общего проекта. Мне бы это понравилось. Я имею в виду, что первое, о чем я подумал, было: "Вау, как бы это было круто? Вот и мы". Два вокалиста. В проектах всегда участвуют гитарист, певец, барабанщик, басист и, возможно, клавишник, но было бы здорово, если бы вокалистов было двое. Но у NICKELBACK есть новый альбом, над которым они работают, и это будет очень круто. И для меня большая честь стать частью одной из их новых песен».





