Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Journey

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a
JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY



zoom
JONATHAN CAIN опроверг новости о том, что покидает состав JOURNEY. Впервые об этом заявил Neal Schon девятого октября:

«Jonathan Cain сегодня попрощается с JOURNEY. Я же еще далеко не закончил! У JOURNEY еще столько всего впереди! Я уверен, что у нас будет отличный тур!»

Позже он объяснил, почему Cain якобы уходит, в ответ на комментарий фаната, написав:

«Он хочет продолжить свое служение».

Позже гитарист пояснил, что CAIN по-прежнему будет гастролировать с JOURNEY в обозримом будущем.

«John продолжает выступать. Он говорит, что в конце 26-27-го года он уйдет. У нас будет отличная пара лет».

Однако позднее пресс-секретарь музыканта опубликовал следующее заявление для:

«Jonathan Cain остается активным участником JOURNEY, и любые сообщения, предполагающие обратное, являются неточными. Он полностью посвятил себя гастролям с группой в течение следующих двух лет и лишь выразил намерение уйти на пенсию позднее».




