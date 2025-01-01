сегодня



JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY



JONATHAN CAIN опроверг новости о том, что покидает состав JOURNEY. Впервые об этом заявил Neal Schon девятого октября:



«Jonathan Cain сегодня попрощается с JOURNEY. Я же еще далеко не закончил! У JOURNEY еще столько всего впереди! Я уверен, что у нас будет отличный тур!»



Позже он объяснил, почему Cain якобы уходит, в ответ на комментарий фаната, написав:



«Он хочет продолжить свое служение».



Позже гитарист пояснил, что CAIN по-прежнему будет гастролировать с JOURNEY в обозримом будущем.



«John продолжает выступать. Он говорит, что в конце 26-27-го года он уйдет. У нас будет отличная пара лет».



Однако позднее пресс-секретарь музыканта опубликовал следующее заявление для:



«Jonathan Cain остается активным участником JOURNEY, и любые сообщения, предполагающие обратное, являются неточными. Он полностью посвятил себя гастролям с группой в течение следующих двух лет и лишь выразил намерение уйти на пенсию позднее».







+0 -0



просмотров: 83

