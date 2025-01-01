Arts
Новости
Prong

12 окт 2025 : 		 PRONG выпустят два релиза в 2026

28 июн 2025 : 		 PRONG на Napalm Records

7 мар 2025 : 		 Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG

16 апр 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG: Видео

7 мар 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG

12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG

7 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PRONG

8 июл 2018 : 		 У лидера PRONG уже есть восемь песен

29 мар 2018 : 		 Новое видео PRONG
PRONG выпустят два релиза в 2026



Tommy Victor в недавнем интервью рассказал о планах группы на следующий год:

«У нас есть концертная пластинка — она называется «Live And Uncleansed» — и она выйдет где-то в конце февраля. Это запись с последнего тура, который мы провели. Мы выбрали из 14 разных концертов европейского тура. Они были сосредоточены вокруг четырех хороших шоу, и мы выбрали их. Это короткая пластинка. Это будет всего лишь одна пластинка и один CD. А потом мы начинаем работу с Napalm Records, и [новый студийный альбом PRONG] выйдет в октябре следующего года».




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
