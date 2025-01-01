сегодня



PRONG выпустят два релиза в 2026



Tommy Victor в недавнем интервью рассказал о планах группы на следующий год:



«У нас есть концертная пластинка — она называется «Live And Uncleansed» — и она выйдет где-то в конце февраля. Это запись с последнего тура, который мы провели. Мы выбрали из 14 разных концертов европейского тура. Они были сосредоточены вокруг четырех хороших шоу, и мы выбрали их. Это короткая пластинка. Это будет всего лишь одна пластинка и один CD. А потом мы начинаем работу с Napalm Records, и [новый студийный альбом PRONG] выйдет в октябре следующего года».







