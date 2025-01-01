Arts
Новости
Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»



Калифорнийский институт кино представил на кинофестивале Mill Valley Film Festival документальный фильм «Metallica Saved My Life», посвящённый влиянию группы из Сан-Франциско на жизнь её поклонников. Показ фильма состоялся в кинотеатре Sequoia Cinema в Милл-Вэлли, Калифорния. Барабанщик METALLICA Lars Ulrich и режиссёр «Metallica Saved My Life» Jonas Åkerlund приняли участие в беседе после показа.

Lars рассказал о прочной связи METALLICA со своими поклонниками:

«Первая мысль, которая приходит мне в голову, — это то, что мы сами фанаты. И это всегда будет нашей сутью. Поэтому, когда я вижу этих ребят в первом ряду, я вижу себя в прошлом и настоящем, и неважно — музыка это, кино, любые другие творческие начинания или искусство в целом.

Пять минут назад за ужином мы как раз говорили о том, как видели DEEP PURPLE в 1973 году — я видел их дважды в 1973 году — и все эти группы в Копенгагене — THIN LIZZY, BLACK SABBATH, RAINBOW, SWEET, SLADE, STATUS QUO, и т. д. И я каким-то образом оказался возле отеля Plaza в Копенгагене рядом с главным вокзалом, ожидая Ritchie Blackmore или Фила Лайнотта, чтобы попробовать получить их автографы. И всякий раз, когда что-то захватывало, привлекало или очаровывало меня в творческом плане, я всегда хотел попробовать приблизиться к этому. И поэтому я думаю, что ответ на самом деле заключается в том, что все мы — и Kirk [Hammett], Rob [Trujillo] и James [Hetfield] — в этом смысле единодушны, и я думаю, что все мы действительно отождествляем себя с фанатами и людьми, которые находятся в зале, потому что хотя мы на сцене, но мы все одинаковы. И в конечном итоге если есть что-то — я не очень люблю манифесты и всё такое, но если есть что-то, к чему METALLICA определённо стремятся, так это к тому, чтобы разрушить эту баррикаду, этот барьер, который существует между группой и публикой, и попытаться устранить всё, что нас разделяет, и постараться, чтобы мы все были едины и делились общим опытом. Вот о чём мы думаем. Это было нашей идеей, когда мы начинали 150 лет назад, и это по-прежнему в наших головах сейчас. Единственная разница в том, что сейчас мы общаемся с большим количеством людей, чем раньше».

Относительно своей первоначальной реакции на просмотр «Metallica Saved My Life» он сказал:

«У меня много разных эмоций. Когда мы впервые увидели его в Мехико около года назад, мы все плакали, рыдали, гордились и были благодарны.

Когда мы с James'ом основали METALLICA, мне было 17, и это единственное, чем я занимался в своей жизни. Поэтому, когда мы смотрели фильм в первый раз, как будто вся жизнь пронеслась перед глазами. Это не просто часть жизни... Это всё, чем я когда-либо занимался, кроме первых 16 лет, когда я пытался играть в теннис. Так что с 17 лет это вся моя жизнь. Вы смотрите на мою жизнь. Это немного сбивает с толку. Тот факт, что мы всё ещё связаны с этим, продолжительность этой деятельности ошеломляет...

Если бы мы сидели здесь или где-нибудь ещё в 1983 году, 42 года назад, и говорили: "В 2025 году, через 42 года, мы будем сидеть в кинотеатре, смотреть всё это, получать Грэмми и играть на стадионах", в это никто бы не поверил.

Когда мы создавали METALLICA, Paul McCartney, Mick Jagger и всем этим парня было около тридцати. Это же безумие, правда? Им было по тридцать. Так что никто и подумать не мог, что можно играть рок-н-ролл в шестьдесят, а тем более в восемьдесят, как в случае со всеми этими парнями, или с семидесятилетним [Bruce] Springsteen, или Neil Young, или всеми этими потрясающими, невероятно классными людьми. Так что идея была такая: "Давайте создадим группу, а через пять лет найдём настоящую работу". Просто невероятно, что 42 года спустя это всё ещё находит отклик у самых разных людей всех возрастов, демографических групп, стран и всего остального...»




просмотров: 86

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
