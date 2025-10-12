сегодня



Новое видео LYNCH MOB



"Dancing With The Devil", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dancing With The Devil", выходящего 28 ноября на Frontiers Music Srl:



01. Dancing With The Devil

02. Pictures Of The Dead

03. Saints And Sinners

04. Lift Up Your Soul

05. Love In Denial

06. Machine Bone

07. Follow Me Down

08. Golden Mirror

09. Sea Of Stones

10. The Stranger

11. Somewhere (bonus track)



George Lynch: «Все ранее сделанные записи так или иначе вели меня к этой пластинке. 'Dancing With With The Devil' — мой Magnum opus и моя лебединая песня»







