Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Lynch Mob

*



12 окт 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

24 мар 2025 : 		 Последний концерт LYNCH MOB

23 фев 2025 : 		 LYNCH MOB работают над альбомом

12 янв 2025 : 		 ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB

10 июл 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

11 апр 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

10 фев 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

7 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM

7 июн 2021 : 		 LYNCH MOB определились с заменой названия
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео LYNCH MOB



zoom
"Dancing With The Devil", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dancing With The Devil", выходящего 28 ноября на Frontiers Music Srl:

01. Dancing With The Devil
02. Pictures Of The Dead
03. Saints And Sinners
04. Lift Up Your Soul
05. Love In Denial
06. Machine Bone
07. Follow Me Down
08. Golden Mirror
09. Sea Of Stones
10. The Stranger
11. Somewhere (bonus track)

George Lynch: «Все ранее сделанные записи так или иначе вели меня к этой пластинке. 'Dancing With With The Devil' — мой Magnum opus и моя лебединая песня»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 окт 2025
L
LU---
Э
ну неплохо
Особо насладится звуком гитар с комба,грязно,живо ощущаемо
А песнь что то не зашла...вокал не зацепил что то
просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом