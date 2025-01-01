Новая песня CHEAP TRICK

"The Riff That Won't Quit", новая песня группы CHEAP TRICK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All Washed Up", выход которого запланирован на 14 ноября:
01. All Washed Up
02. All Wrong Long Gone
03. The Riff That Won't Quit
04. Bet It All
05. The Best Thing
06. Twelve Gates
07. Bad Blood
08. Dancing With The Band
09. Love Gone
10. A Long Way To Worcester
11. Wham Boom Bang
