13 окт 2025



Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH



BROKEN PEACH представили собственное прочтение хитов METALLICA и Talking Heads в новом видео Enter Sandman/𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨 𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫







