Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 26
[= ||| все новости группы



*

Your Inland Empire

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео YOUR INLAND EMPIRE



zoom
"Grinding", новое видео YOUR INLAND EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома 'Your Inland Empire', релиз которого намечен на 14 ноября на Season Of Mist.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 75

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом