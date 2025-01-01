сегодня



Новая песня OUTLAW



“A Subtle Intimation”, новая песня OUTLAW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на 31 октября:



“Blaze Of Dissolution”

“Through The Infinite Darkness”

“The Crimson Rose” (feat. Jelle // Dödsrit)

“A Million Midnights” (feat. Lucas Veles // Blasphemaniac)

“Those Who Breathe Fire” (feat. Georgios // Dödsrit)

“A Subtle Intimation”

“Ruins Of Existence” https://outlaw218.bandcamp.com/music







