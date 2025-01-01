Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 34
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 34
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Richie Kotzen

*



15 окт 2025 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

7 ноя 2024 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я не стремлюсь стать участником чьей-то группы»

28 окт 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

19 окт 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

12 окт 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

7 окт 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

30 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

6 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

22 авг 2024 : 		 Чего не хватает RICHIE KOTZEN'у в современных музыкантах

16 июл 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

6 июн 2024 : 		 RICHIE KOTZEN планирует выпуск альбома на осень

18 май 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

3 май 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

28 июн 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

25 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN не скучает по турам

14 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»

9 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я давний фанат IRON MAIDEN»

30 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Мой рок-бог — Принс»

23 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»

11 мар 2021 : 		 Видео с текстом от ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

10 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»

25 фев 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео RICHIE KOTZEN



zoom
“Help Me” (Live In 2025), новое видео RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом