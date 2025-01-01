сегодня



MOS GENERATOR выпустят запись первого концерта в Европе



24 октября MOS GENERATOR выпустят запись с их первого выступления в Европе, которое состоялось 19 апреля 2008 года в рамках фестиваля Roadburn:



Lumbo Rock

Silver Olympus

On The Eve

Sleeping Your Way To The Middle

This Is The Gift Of Nature

Y’Juana

Warsong

Opium Skies

Where’s Scooter?

Dyin’ Blues

Step Up





