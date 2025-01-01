Arts
14 окт 2025 : 		 MOS GENERATOR выпустят запись первого концерта в Европе

4 дек 2022 : 		 Новая песня MOS GENERATOR

28 ноя 2022 : 		 Новая песня MOS GENERATOR

6 ноя 2022 : 		 Новая песня MOS GENERATOR

29 июн 2018 : 		 Лидер MOS GENERATOR выпускает сборник кавер-версий

28 июл 2016 : 		 Новый альбом MOS GENERATOR доступен для прослушивания

13 апр 2016 : 		 MOS GENERATOR показали обложку нового альбома

8 мар 2016 : 		 Новый альбом MOS GENERATOR выйдет в июле

3 апр 2014 : 		 MOS GENERATOR выпустят переиздание "Songs For Future"

4 мар 2014 : 		 Новый альбом MOS GENERATOR выйдет в апреле

12 ноя 2013 : 		 Новая песня MOS GENERATOR

13 окт 2013 : 		 MOS GENERATOR на LISTENABLE RECORDS

15 окт 2012 : 		 Новое видео MOS GENERATOR
MOS GENERATOR выпустят запись первого концерта в Европе



24 октября MOS GENERATOR выпустят запись с их первого выступления в Европе, которое состоялось 19 апреля 2008 года в рамках фестиваля Roadburn:

Lumbo Rock
Silver Olympus
On The Eve
Sleeping Your Way To The Middle
This Is The Gift Of Nature
Y’Juana
Warsong
Opium Skies
Where’s Scooter?
Dyin’ Blues
Step Up



