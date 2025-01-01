Arts
Новости
Thin Lizzy

14 окт 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

27 сен 2025 : 		 Юбилейное издание THIN LIZZY выйдет осенью

23 май 2025 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «Вскоре я снова смогу отправить свои булочки в путь!»

22 фев 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

25 янв 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

11 янв 2025 : 		 TOM HAMILTON о том, как оказался в THIN LIZZY

8 дек 2024 : 		 Фрагмент нового релиза THIN LIZZY

26 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM назвал тех, кого хотел бы видеть в THIN LIZZY

18 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY

1 ноя 2024 : 		 Новый альбом THIN LIZZY выйдет зимой

26 окт 2024 : 		 THIN LIZZY вернулись в чарты

29 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

17 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

1 сен 2024 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

1 июн 2024 : 		 Новое видео THIN LIZZY

2 фев 2024 : 		 Винил THIN LIZZY выйдет весной

19 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Трейлер новой книги о THIN LIZZY

22 мар 2023 : 		 THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии

5 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»

18 ноя 2022 : 		 Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой

9 май 2022 : 		 Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом

15 дек 2021 : 		 GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY

21 окт 2021 : 		 WALLNER/VAIN записали ЕР с песнями THIN LIZZY

28 сен 2021 : 		 SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY

14 июн 2021 : 		 Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
Видео с текстом от THIN LIZZY



21 ноября по случаю 40-летия, THIN LIZZY выпустят Night Life / Fighting Super Deluxe 40th Anniversary 6CD/Blu-Ray Boxset:

Disc One: Night Life

Nightlife Original Mix
“She Knows”
“Night Life”
“It’s Only Money”
“Still In Love with You”
“Frankie Carroll”
“Showdown”
“Banshee”
“Philomena”
“Sha La La”
“Dear Heart”

Night Life 2024 Mix
“She Knows”
“Night Life”
“It’s Only Money”
“Still In Love with You”
“Frankie Carroll”
“Showdown”
“Banshee”
“Philomena”
“Sha La La”
“Dear Heart”

Disc Two: Fighting

Fighting Original Mix
“Rosalie”
“For Those Who Love to Live”
“Suicide”
“Wild One”
“Fighting My Way Back”
“Kings Vengeance”
“Spirit Slips Away”
“Silver Dollar”
“Freedom Song”
“Ballad Of a Hard man”

Fighting 2024 Mix
“Rosalie”
“Wild One”
“Kings Vengeance”
“Silver Dollar”

Disc Three: Night Life Outtakes, B-sides, 7″ Edits

“Philomena” – 7″ Single Edit
“Showdown” – Demo
“Still In Love with You” – Demo with Gary Moore
“It’s Only Money” – Demo with Gary Moore
“She Knows” – Demo
“It’s Only Money” – Demo
“Dear Heart” – Demo
“Rock And Roll with You” – Instrumental
“Banshee” – With vocals
“Dear Heart” – Extended version
“Night Life” – Extended version
“Philomena” – Alt version
“Showdown” – Alternate Take
“Still In Love with You” – Rough Vocal Mix

Disc Four: Fighting Outtakes, B-sides, 7″ edits

“Rosalie” – 7″ Mix
“Halfcaste” – 7″ B-Side
“Wild One” – 7″ Mix
“Ballad Of a Hard Man” – Instrumental Demo
“Try A Little Harder” – Alt Vocal
“Fighting My Way Back” – Rough Mix
“Song For Jesse” – Instrumental Demo
“Leaving Town” – Instrumental
“Leaving Town” – Extended take
“Spirit Slips Away” – Extended Version Take 4
“Wild One” – Instrumental Demo
“Brian’s Funky Fazer” – Silver Dollar
“Cadillac” – Instrumental Demo
“For Those Who Love to Live” – Demo
“Freedom Song” – Demo
“Suicide” – Demo

Disc Five: Fighting / Night Life Mixes

“Frankie Carroll” – Instrumental Outtake
“Showdown” – Extended Take
“Sha La La” – Extended Take
“Philomena” – Acoustic Demo
“Wild One” – Acoustic
“Silver Dollar” – Alt Vocal
“Rosalie” – Extended Alt Vocal
“Kings Vengeance” – Alt Vocal
“Song For Jesse” – With Vocal
“For Those Who Love to Live” – Instrumental Demo
“Rosalie” – Outtake
“Try A Little Harder”

Disc Six: BBC Sessions

John Peel Session 1974
“She Knows”
“It’s Only Money”
“Sha La La”
“Philomena”

Bob Harris Session 1974
“Dear Heart”
“Banshee”

Live In Concert 1974
“She Knows”
“Its Only Money”
“Still In Love with You”
“Showdown”
“Rock And Roll with You”
“Baby Drives Me Crazy”

John Peel Session 1975
“Halfcaste”
“Rosalie”
“Suicide”

Disc Seven: UK Tour 1975 (Derby College)

“Fighting My Way Back”
“It’s Only Money”
“Wild One”
“For Those Who Love to Live”
“Still In Love with You”
“Showdown”
“Suicide”
“Rosalie”
“The Rocker”
“Sha La La”
“Baby Drive Me Crazy”
“Me And the Boys”
“Cowboy Song (Derby Blues)”
“Little Darling”
Sound Check Jam

Фрагмент из этого релиза, “Song For Jesse (With Vocal)”, доступен ниже




