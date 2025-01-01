|
Музыканты ETERNAL TEARS OF SORROW, WHERE’S MY BIBLE, OBSCURED WITHIN в NEBULA ARCANA
Бывший гитарист ETERNAL TEARS OF SORROW Jarmo Puolakanaho опубликовал следующее сообщение:
«NEBULA ARCANA готова к своей деятельности — это моя новая прогресси-симфо мелодик дэтовая группа, дебютный альбом которой будет называться The Last Ember. Каждая песня обладает своим характером и меняется к концу, а общая концепция — это последние 12 месяцев человечества. Первый сингл ждите весной 2026, а альбом ближе к концу года»
Состав:
– Jarmo Puolakanaho: guitars (ex-Eternal Tears of Sorrow)
– Aso Brännkärr: vocals (Obscured Within)
– Jussi Kaarnekaiku: vocals (Where’s My Bible, Anima Hereticae)
– Harri Hytönen: guitars (Kalmah), Armada North, Fenyx Rising)
– Ville Miinala: drums (Mors Subita)
– Christian Pulkkinen: keyboards, orchestrations (James LaBrie, Simulacrum)
– Olli Hakala: bass (Simulacrum, Crash Course Highway)
