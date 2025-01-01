Arts
Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
Новое видео MEGADETH 33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 29
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Новости
Музыканты ETERNAL TEARS OF SORROW, WHERE’S MY BIBLE, OBSCURED WITHIN в NEBULA ARCANA



zoom
Бывший гитарист ETERNAL TEARS OF SORROW Jarmo Puolakanaho опубликовал следующее сообщение:

«NEBULA ARCANA готова к своей деятельности — это моя новая прогресси-симфо мелодик дэтовая группа, дебютный альбом которой будет называться The Last Ember. Каждая песня обладает своим характером и меняется к концу, а общая концепция — это последние 12 месяцев человечества. Первый сингл ждите весной 2026, а альбом ближе к концу года»

Состав:

– Jarmo Puolakanaho: guitars (ex-Eternal Tears of Sorrow)
– Aso Brännkärr: vocals (Obscured Within)
– Jussi Kaarnekaiku: vocals (Where’s My Bible, Anima Hereticae)
– Harri Hytönen: guitars (Kalmah), Armada North, Fenyx Rising)
– Ville Miinala: drums (Mors Subita)
– Christian Pulkkinen: keyboards, orchestrations (James LaBrie, Simulacrum)
– Olli Hakala: bass (Simulacrum, Crash Course Highway)



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 15

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
