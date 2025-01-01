"Nothing Left To Lose", новое видео CASSIDY PARIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bittersweet", релиз которого намечен на 21 ноября:
1. Butterfly
2. Nothing Left To Lose
3. Finish What We Started
4. Wannabe
5. Getting Better
6. Give Me Your Love
7. Can’t Let Go
8. Undecided
9. Sucker For Your Love
10. Brand New Day
11. Is Anybody Out There
12. Turn Around And Kiss Me
13. Stronger
