Новости
*

Hatebreed

*



19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии
Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли



WAYNE LOZINAK в недавнем интервью поговорил о недавней операции:

«У меня появились симптомы на фестивале Download [в Великобритании] [в июне]. На следующий день я отправился к врачу во Францию. Это было странно — у меня онемела губа, и я подумал: "Это немного странно". Но потом я не мог говорить. У меня было такое чувство, будто меня хватил удар. На следующий день у нас был выходной во Франции. На следующий день я был в порядке, но подумал: "Давай я схожу к врачу". Моя девушка на самом деле настояла… Я такой: "Я в порядке". Она в ответ: "Тебе лучше сходить, а то я сама тебя доведу". Я в ответ: "Ладно. Все в порядке. Я пойду. Я пойду". А потом мне сделали сканирование, и они увидели большую опухоль. Мне пришлось остаться на ночь. Затем они сделали магнитно-резонансную томографию и, наконец, сказали, что опухоль доброкачественная. Рака не было, что было хорошо, но опухоль была большой. И они сказали, что она, вероятно, была там много лет: "Это не срочно, но сделайте операцию в течение следующих трех месяцев". Поэтому я вернулся в США и записался на прием к хирургу. Я разобрался с этим, и теперь я здесь [снова в туре с HATEBREED]».

Что касается своего выздоровления, он сказал: «Мне сделали операцию 4 августа… Я даже не мог говорить, когда они впервые удалили [опухоль]. Потому что она была в моем речевом центре, так что у меня был легкий инсульт, когда ее удаляли. В итоге я не мог ни говорить, ни писать. Это было похоже на то, что я просто забыл, как говорить. Поэтому мне понадобился логопед и все такое прочее».

На вопрос, было ли сложно заново учиться играть на гитаре после операции, Wayne ответил: «Я провел в больнице пять дней, что-то в этом роде. Так что я просто лежал в постели. Когда я вернулся домой, все шло медленно. Когда я только вернулся домой, я взял ее в руки. Это было одно из первых действий, что я сделал. Я подумал: "Ладно, я знаю аккорды". И со временем у меня все наладилось.

Они сказали, что мне, вероятно, следует заняться обычными делами в течение четырех-восьми недель. И тогда я подумал: "Ну, а я могу поехать в тур?" И они задавали мне вопросы и проводили тесты. Они просто говорили: "Не крути головой слишком сильно". Это мое единственное ограничение. Я же, типа, "постараюсь этого не делать". Это тяжело, но, да, примерно так и было. Но сейчас у меня все в порядке, так что я счастлив. Мозгу пришлось переучиваться после повреждения».

Уэйн перенес трепанацию черепа — хирургическую процедуру, которая включает в себя вскрытие черепа для доступа к мозгу.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
