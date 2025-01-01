сегодня



Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли



WAYNE LOZINAK в недавнем интервью поговорил о недавней операции:



«У меня появились симптомы на фестивале Download [в Великобритании] [в июне]. На следующий день я отправился к врачу во Францию. Это было странно — у меня онемела губа, и я подумал: "Это немного странно". Но потом я не мог говорить. У меня было такое чувство, будто меня хватил удар. На следующий день у нас был выходной во Франции. На следующий день я был в порядке, но подумал: "Давай я схожу к врачу". Моя девушка на самом деле настояла… Я такой: "Я в порядке". Она в ответ: "Тебе лучше сходить, а то я сама тебя доведу". Я в ответ: "Ладно. Все в порядке. Я пойду. Я пойду". А потом мне сделали сканирование, и они увидели большую опухоль. Мне пришлось остаться на ночь. Затем они сделали магнитно-резонансную томографию и, наконец, сказали, что опухоль доброкачественная. Рака не было, что было хорошо, но опухоль была большой. И они сказали, что она, вероятно, была там много лет: "Это не срочно, но сделайте операцию в течение следующих трех месяцев". Поэтому я вернулся в США и записался на прием к хирургу. Я разобрался с этим, и теперь я здесь [снова в туре с HATEBREED]».



Что касается своего выздоровления, он сказал: «Мне сделали операцию 4 августа… Я даже не мог говорить, когда они впервые удалили [опухоль]. Потому что она была в моем речевом центре, так что у меня был легкий инсульт, когда ее удаляли. В итоге я не мог ни говорить, ни писать. Это было похоже на то, что я просто забыл, как говорить. Поэтому мне понадобился логопед и все такое прочее».



На вопрос, было ли сложно заново учиться играть на гитаре после операции, Wayne ответил: «Я провел в больнице пять дней, что-то в этом роде. Так что я просто лежал в постели. Когда я вернулся домой, все шло медленно. Когда я только вернулся домой, я взял ее в руки. Это было одно из первых действий, что я сделал. Я подумал: "Ладно, я знаю аккорды". И со временем у меня все наладилось.



Они сказали, что мне, вероятно, следует заняться обычными делами в течение четырех-восьми недель. И тогда я подумал: "Ну, а я могу поехать в тур?" И они задавали мне вопросы и проводили тесты. Они просто говорили: "Не крути головой слишком сильно". Это мое единственное ограничение. Я же, типа, "постараюсь этого не делать". Это тяжело, но, да, примерно так и было. Но сейчас у меня все в порядке, так что я счастлив. Мозгу пришлось переучиваться после повреждения».



Уэйн перенес трепанацию черепа — хирургическую процедуру, которая включает в себя вскрытие черепа для доступа к мозгу.







+0 -0



просмотров: 81

