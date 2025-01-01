18 ноя 2020 :
|
MAX CAVALERA: «Я вообще не слежу за SEPULTURA»
3 ноя 2020 :
|
MAX CAVALERA не ожидал, что своей стрижкой набросит на вентилятор
19 мар 2020 :
|
MAX CAVALERA: «Не считаю, что Чак Шульдинер получил достаточное признание»
3 мар 2020 :
|
MAX и IGOR CAVALERA вновь исполнят "Arise"
13 дек 2019 :
|
MAX и IGOR CAVALERA исполняют SEPULTURA
12 апр 2019 :
|
Новое видео MIXHELL
13 фев 2019 :
|
MAX CAVALERA: «Я не люблю сочинять тексты»
5 дек 2017 :
|
Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD
19 ноя 2017 :
|
Новое видео CAVALERA CONSPIRACY
27 окт 2017 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
5 окт 2017 :
|
Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY
1 окт 2017 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
25 сен 2017 :
|
Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY
7 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera
25 июл 2017 :
|
Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY
21 июл 2017 :
|
Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью
19 июл 2017 :
|
Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY
23 май 2017 :
|
CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи
18 апр 2017 :
|
MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус
22 мар 2017 :
|
CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом
6 мар 2017 :
|
MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA
2 мар 2017 :
|
IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA
21 фев 2017 :
|
MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек
20 янв 2017 :
|
MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»
15 ноя 2016 :
|
MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру
3 ноя 2016 :
|
MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN
26 окт 2016 :
|
MAX и IGOR CAVALERA обещают кое-какие эксперименты
16 окт 2016 :
|
Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA
10 окт 2016 :
|
IGOR CAVALERA о влиянии KORN на SEPULTURA
6 окт 2016 :
|
Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA
26 сен 2016 :
|
MAX CAVALERA: «Играть "Roots" сейчас круче, чем когда вышел альбом»
21 сен 2016 :
|
MAX CAVALERA об уходе из SEPULTURA: «Нам с братом надо было выгнать этих двух придурков и оставить имя себе»
17 сен 2016 :
|
MAX и IGOR CAVALERA открыли тур
5 сен 2016 :
|
MAX CAVALERA готов сыграть целиком и другие альбомы SEPULTURA
26 июн 2016 :
|
MAX и IGOR CAVALERA целиком исполнили "Roots"
3 июн 2016 :
|
MAX CAVALERA об исполнении "Roots"
5 май 2016 :
|
MAX CAVALERA в 'Tour Pranks'
25 апр 2016 :
|
MAX CAVALERA заявил, что смерть Даймбэга Даррелла открыла ему глаза и помогла наладить отношения с братом
18 апр 2016 :
|
MAX CAVALERA: «Мы больше не смотрим на цифры продаж CD»
14 мар 2016 :
|
MAX и IGOR CAVALERA используют оригинальные задники для тура "Roots"
11 мар 2016 :
|
MAX CAVALERA о Лемми
2 мар 2016 :
|
В автобусе с MAX'ом CAVALERA
13 фев 2016 :
|
MAX CAVALERA клеймит "Lulu"
6 фев 2016 :
|
Братья CAVALERA планируют целиком исполнить альбом SEPULTURA
12 ноя 2015 :
|
MAX CAVALERA заплатит 50 000 бывшей невестке за то, что назвал ее сукой
6 окт 2015 :
|
MAX CAVALERA: «Я не учу людей тому, что им делать»
19 авг 2015 :
|
MAX CAVALERA хотел бы, чтобы о нём сняли документальный фильм
28 июл 2015 :
|
IGOR CAVALERA: «SEPULTURA пахали как кони, чтобы стать успешными»
13 июл 2015 :
|
IGOR CAVALERA: «Бразилия заслужила провал на ЧМ-2014»
22 июн 2015 :
|
CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР в этом году
17 июн 2015 :
|
IGOR CAVALERA: «Туры CAVALERA CONSPIRACY — для нас с Max'ом повод оттянуться»
22 май 2015 :
|
Вокалист CAVALERA CONSPIRACY хотел порвать футболку сборной после чемпионата мира по футболу
15 май 2015 :
|
Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY исполняет SEPULTURA
7 май 2015 :
|
Музыканты THE DILLINGER ESCAPE PLAN, STRIFE присоединились на сцене к CAVALERA CONSPIRACY
20 мар 2015 :
|
Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY
5 дек 2014 :
|
MAX CAVALERA считает материал CAVALERA CONSPIRACY равным по качеству старым песням SEPULTURA
23 окт 2014 :
|
Новое видео CAVALERA CONSPIRACY
17 окт 2014 :
|
Состав SEPULTURA 'Morbid Visions' воссоединился на концерте CAVALERA CONSPIRACY
16 окт 2014 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
2 окт 2014 :
|
Семплы новых песен CAVALERA CONSPIRACY
8 сен 2014 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
8 сен 2014 :
|
CAVALERA CONSPIRACY представили новый трек
26 авг 2014 :
|
Трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY
23 авг 2014 :
|
Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY
18 авг 2014 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
7 июл 2014 :
|
Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет в октябре
28 мар 2014 :
|
CAVALERA CONSPIRACY о новом альбоме
26 фев 2014 :
|
CAVALERA CONSPIRACY заняты сведением третьего альбома
4 янв 2014 :
|
CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи
1 янв 2014 :
|
CAVALERA CONSPIRACY нашли басиста
13 дек 2013 :
|
CAVALERA CONSPIRACY на NAPALM RECORDS
25 янв 2013 :
|
Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустил новый сингл
17 ноя 2012 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
9 окт 2012 :
|
Басист SOULFLY поедет в тур с CAVALERA CONSPIRACY
27 июн 2011 :
|
Видео всего выступления CAVALERA CONSPIRACY
21 июн 2011 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
16 июн 2011 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
5 май 2011 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
1 май 2011 :
|
CAVALERA CONSPIRACY выступили с барабанщиком SACRED REICH
26 мар 2011 :
|
Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY доступен для прослушивания
23 мар 2011 :
|
IGOR CAVALERA не заинтересован в воссоединении классического состава SEPULTURA
18 мар 2011 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
12 мар 2011 :
|
Сниппет кавер-версии от CAVALERA CONSPIRACY
8 мар 2011 :
|
Новое видео CAVALERA CONSPIRACY
18 фев 2011 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
14 фев 2011 :
|
Видео со специального шоу CAVALERA CONSPIRACY
8 фев 2011 :
|
Новая песня CAVALERA CONSPIRACY
3 фев 2011 :
|
Семпл новой песни CAVALERA CONSPIRACY
31 янв 2011 :
|
Детали DVD/CD релиза CAVALERA CONSPIRACY
7 янв 2011 :
|
Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY
16 ноя 2010 :
|
Название и трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY
13 окт 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY представили новую песню
26 июл 2010 :
|
Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY
2 май 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY завершили запись альбома
17 фев 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY отправятся в студию в апреле
8 янв 2010 :
|
Обложка сольного альбома гитариста SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY
14 дек 2009 :
|
Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустит сольный альбом
25 фев 2009 :
|
Бывший барабанщик SEPULTURA снова женился
15 июл 2008 :
|
IGOR CAVALERA: «Я не нуждаюсь в реюнионе SEPULTURA»
13 май 2008 :
|
Max Cavalera: "CAVALERA CONSPIRACY - это особая веха для металлического сообщества"
5 фев 2008 :
|
Доступна обложка CAVALERA CONSPIRACY
30 янв 2008 :
|
CAVALERA CONSPIRACY: два новых трека доступны для скачивания
11 янв 2008 :
|
CAVALERA CONSPIRACY: новый семпл в сети
19 сен 2007 :
|
CAVALERA CONSPIRACY: подробности альбома
