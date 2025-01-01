Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 30
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 30
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Cavalera Conspiracy

*



15 окт 2025 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

4 май 2025 : 		 Почему у бразильцев так тянет к сатанинским образам? Отвечает IGOR CAVALERA

6 мар 2023 : 		 MAX CAVALERA выбрал три лучших трэш-альбома

3 мар 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я бы записал следующую песню METALLICA»

19 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — об игре на 4 струнах: «Я стал играть ещё больше ритм-партий, чем раньше»

29 окт 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

24 сен 2022 : 		 MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то, чего я никогда не делал раньше»

20 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA присоединился на сцене к MAX и IGOR CAVALERA

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления MAX и IGOR CAVALERA

24 май 2022 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

27 апр 2022 : 		 IGOR CAVALERA — об актуальности ранних альбомов SEPULTURA

14 июл 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA исполнил песню SEPULTURA

4 июн 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

25 май 2021 : 		 MAX CAVALERA — о президенте Бразилии: «Фу какой!»

14 май 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

5 май 2021 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР

25 мар 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

10 мар 2021 : 		 MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изнутри»

24 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA рассказал о том, почему носил футболку со свастикой

3 фев 2021 : 		 IGOR CAVALERA — о значимости "Roots" SEPULTURA

28 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

19 янв 2021 : 		 Новый ролик IGOR CAVALERA

7 янв 2021 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

30 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня CAVALERA CONSPIRACY



zoom
CAVALERA CONSPIRACY выпустили новую песню "Piledriver" по случаю выхода 16 октября Zangief's Outfit 4 в "Street Fighter 6", и посвящена русскому рестлеру, вымышленному персонажу сериала Capcom "Street Fighter", в котором есть такие строчки как Zangief is lord, and it's time to attack" и "The hammerfist, the Red Cyclone."

Режиссер "Street Fighter" Takayuki Nakayama написал на X: «Я вырос, слушая SEPULTURA, SOULFLY и CAVALERA CONSPIRACY, и никогда не думал, что однажды буду работать с такими героями, как Max и Igor. Когда я узнал, что они согласились на эту работу — группы, которые я любил со школьных времен, — а наша звукорежиссерская команда состоит из других любителей металла, — я просто обезумел от радости.

Они продемонстрировали нам свое оригинальное мировоззрение в "Morbid Visions", вошли в историю с "Chaos A.D.", сотрудничали с моим не менее любимым Mike Patton на "Roots" (моем любимом альбоме) и дали мне большую мотивацию, когда я услышал "Back To The Primitive" от SOULFLY. Я пытаюсь сказать, что я искренне и глубоко благодарен! Спасибо вам за всё!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 28

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом