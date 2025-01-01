сегодня



Новая песня CAVALERA CONSPIRACY



CAVALERA CONSPIRACY выпустили новую песню "Piledriver" по случаю выхода 16 октября Zangief's Outfit 4 в "Street Fighter 6", и посвящена русскому рестлеру, вымышленному персонажу сериала Capcom "Street Fighter", в котором есть такие строчки как Zangief is lord, and it's time to attack" и "The hammerfist, the Red Cyclone."



Режиссер "Street Fighter" Takayuki Nakayama написал на X: «Я вырос, слушая SEPULTURA, SOULFLY и CAVALERA CONSPIRACY, и никогда не думал, что однажды буду работать с такими героями, как Max и Igor. Когда я узнал, что они согласились на эту работу — группы, которые я любил со школьных времен, — а наша звукорежиссерская команда состоит из других любителей металла, — я просто обезумел от радости.



Они продемонстрировали нам свое оригинальное мировоззрение в "Morbid Visions", вошли в историю с "Chaos A.D.", сотрудничали с моим не менее любимым Mike Patton на "Roots" (моем любимом альбоме) и дали мне большую мотивацию, когда я услышал "Back To The Primitive" от SOULFLY. Я пытаюсь сказать, что я искренне и глубоко благодарен! Спасибо вам за всё!»







