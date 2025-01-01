сегодня



Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN 31 октября выпустит концертный релиз "Lighthouse: Live From London", который будет доступен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, на CD и Blu-ray и двойном виниле нескольких видов. Основой для него стала запись выступления пятого октября 2024 года в Assembly Hall:



01. Forgiveness

02. Chip Away

03. This Is The Song

04. I Saw God On 10th St.

05. Tenderness

06. Feel

07. Holy Water / I Wanna Be Your Dog

08. I Just Don't Know

09. Fallen Ones

10. Fallen

11. Wasted Heart

12. Longfeather

13. Just Another Shakedown

14. I Fought The Law

15. You're Crazy

16. Lighthouse

17. Can't Put Your Arms Around A Memory (feat. Steve Jones)

18. Heroes (feat. Steve Jones)

19. Don't Look Behind You







