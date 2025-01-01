Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 34
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 34
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Duff McKagan

*



15 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN

25 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN

10 сен 2025 : 		 DUFF MCKAGAN выпустит концертный релиз осенью

19 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN и ISAAC CARPENTER выступили в Fender Flagship Tokyo

1 дек 2024 : 		 DUFF MCKAGAN выступил в 'KLOS Helpful Honda Rock Room'

30 ноя 2024 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я знатный ботан!»

7 ноя 2024 : 		 DUFF MCKAGAN и JAKOB DYLAN исполнили хит DAVID BOWIE

31 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN о туре

27 окт 2024 : 		 Легенды панка спели с DUFF MCKAGAN

10 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN о туре

6 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN открыл тур

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от DUFF MCKAGAN

3 май 2024 : 		 Новый релиз DUFF MCKAGAN

2 май 2024 : 		 Концертное видео DUFF MCKAGAN

17 апр 2024 : 		 DUFF MCKAGAN выпустил расширенную версию последнего альбома

17 мар 2024 : 		 Расширенная версия альбома DUFF MCKAGAN

4 мар 2024 : 		 Новое видео DUFF MCKAGAN

11 янв 2024 : 		 DUFF MCKAGAN в "Jimmy Kimmel Live!"

21 дек 2023 : 		 Лемми отсыпал и DUFF MCKAGAN

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления DUFF MCKAGAN

1 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN выбрал любимые песни GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN планирует сольные концерты

21 ноя 2023 : 		 SLASH в новом треке DUFF McKAGAN

18 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN о своих демонах

31 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN думает о сольном туре

21 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN представил новый сингл
|||| сегодня

Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN



DUFF MCKAGAN 31 октября выпустит концертный релиз "Lighthouse: Live From London", который будет доступен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, на CD и Blu-ray и двойном виниле нескольких видов. Основой для него стала запись выступления пятого октября 2024 года в Assembly Hall:

01. Forgiveness
02. Chip Away
03. This Is The Song
04. I Saw God On 10th St.
05. Tenderness
06. Feel
07. Holy Water / I Wanna Be Your Dog
08. I Just Don't Know
09. Fallen Ones
10. Fallen
11. Wasted Heart
12. Longfeather
13. Just Another Shakedown
14. I Fought The Law
15. You're Crazy
16. Lighthouse
17. Can't Put Your Arms Around A Memory (feat. Steve Jones)
18. Heroes (feat. Steve Jones)
19. Don't Look Behind You




просмотров: 33

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом