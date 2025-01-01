сегодня



Юбилейный винил IRON MAIDEN



IRON MAIDEN отметят сорокалетие "Live After Death" выпуском специальной виниловой версии (один голубой, второй желтый), с 24-страничной программкой "World Slavery Tour", туровым бейджем и 12-страничным буклетом.







