Как BRUCE DICKINSON сходил на хоккей



Профессиональное видео визита BRUCE DICKINSON на игру НХЛ между Лос-Анджелес Кингс и Колорадо Эвеланш седьмого октября, в рамках которой Brucе исполнил национальный гимн США, доступно ниже.







