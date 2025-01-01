JOE LYNN TURNER обещает современную пластинку

Arts
JOE LYNN TURNER в недавнем интервью спросили, будет ли новую пластинку продюсировать Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, LINDEMANN), на что он ответил:

«Нет, на самом деле я разговаривал с ним, и год назад он сказал, что его график сейчас очень плотный. Он работает с двумя группами. До этого он работал с LINDEMANN, но уже закончил с этим проектом. Он очень занят, и ему нужен перерыв. Поэтому он сказал: "Извини, чувак. Я не могу записать второй альбом". Я ответил: "Ничего страшного".

Я не собираюсь повторяться. По-моему, Дэвид Боуи сказал, что артист никогда не должен повторяться. Я создал "Belly Of The Beast" как крупный проект, чтобы донести не только музыку, но и послание. И я думаю, что это послание всё ещё актуально. Мне не нужно повторять его снова и снова. Я не пытаюсь проповедовать. Я пытаюсь выразить всё в музыкальной форме, чтобы просветить людей. Однако сейчас я сочиняю песни вместе с двумя шведскими музыкантами, которые просто гениальны. И я вернулся к сочинению песен, которые имеют значение для людей на личном уровне. Не то чтобы "Belly Of The Beast" не был таким, но я хочу сказать, что если посмотреть на моё прошлое, то это отличные песни, отличные припевы, отличные мелодии, которые можно напевать, насвистывать, они запоминающиеся. Я не собираюсь спасать мир. Уже доказано, что его спасти невозможно. Единственный способ спасти его — спасти себя. Поэтому я призываю всех быть начеку, спасать себя. Я возвращаюсь к очень стильному, хорошо спродюсированному материалу — это отличный материал с современным продюсированием. Я хочу изменить и это, чтобы не повторяться».

На вопрос, когда он планирует выпустить свой следующий студийный альбом, Joe ответил:

«Точно не раньше 2026 года. Я хочу закончить все летние дела — в планах фестивалей, индивидуальных концертов. У меня есть двухлетний сын, поэтому я хочу проводить время с Маттео и наблюдать, как он растёт. Он потрясающий. И я хочу взять отпуск, я не буду гастролировать зимой, потому что путешествовать слишком опасно. Честно говоря, это так. Я попадал во многие передряги в прошлом. Так что, к счастью, я смогу взять отпуск на зиму, поработать над альбомом, выпустить его весной, где-то в 2026 году. И я не тороплюсь.

Сейчас мир находится в состоянии перемен. Мир немного хаотичен, и я думаю, что нам нужно немного успокоиться. Иначе релиз затеряется во всём этом шуме. Поэтому я не тороплюсь по разным причинам. Но у меня уже есть 10 идеально сочинённых песен — больше 10, но я знаю, что 10 из них — отличные, потрясающие. И я очень воодушевлён по этому поводу. Каждая песня для меня — жемчужина. Это бриллиант. Они очень хорошие... И хочу сказать своим поклонникам: ребята, вы не будете разочарованы. Вам понравится этот альбом. Это суть Joe Lynn Turner. И я, как обычно, остаюсь честным и верным себе, и это чрезвычайно важно. Я не пытаюсь меняться со временем, я не пытаюсь что-то изменять — я остаюсь тем, кто я есть. И я думаю, что это будет хорошим советом для многих людей».




