JOE LYNN TURNER обещает современную пластинку

все новости группы
США
25 окт 2022 :
JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах
7 окт 2022 :
JOE LYNN TURNER: «ROGER WATERS всё ещё борется за правое дело»
29 сен 2022 :
Видео с текстом от JOE LYNN TURNER
21 сен 2022 :
JOE LYNN TURNER и AXAT вместе!
20 сен 2022 :
JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO
16 сен 2022 :
JOE LYNN TURNER почувстовал себя более свободным, отказавшись от парика
5 сен 2022 :
JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание
30 авг 2022 :
JOE LYNN TURNER исполнил классику DEEP PURPLE с оркестром
26 авг 2022 :
Новое видео JOE LYNN TURNER
5 июл 2022 :
JOE LYNN TURNER исполняет материал RAINBOW
5 июн 2022 :
JOE LYNN TURNER поддержал JOHNNY DEPP'а
25 ноя 2021 :
JOE LYNN TURNER использовал «другой вокал» для записи с лидером PAIN
28 апр 2021 :
JOE LYNN TURNER: «Перед DEEP PURPLE меня хотели FOREIGNER и BAD COMPANY»
1 фев 2021 :
JOE LYNN TURNER — о совместном альбоме с фронтменом PAIN и HYPOCRISY
17 дек 2019 :
JOE LYNN TURNER полностью восстановился
4 июл 2019 :
JOE LYNN TURNER вместе с PETER'ом TÄGTGREN'ом работает над «глубоким, мрачным и тяжёлым» альбомом
12 ноя 2018 :
JOE LYNN TURNER в новое песне HELD HOSTAGE
17 апр 2018 :
JOE LYNN TURNER отменил все выступления в связи с инфарктом
15 апр 2018 :
JOE LYNN TURNER попал в больницу
14 фев 2018 :
JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN
17 июл 2017 :
JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW
18 май 2017 :
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW
26 мар 2017 :
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
29 сен 2016 :
Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER
29 авг 2016 :
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
31 июл 2016 :
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
22 июл 2016 :
JOE LYNN TURNER о выборах в США
29 июн 2016 :
JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE
2 июн 2016 :
JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE
29 май 2016 :
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
21 апр 2016 :
JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"
13 апр 2016 :
JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а
9 мар 2016 :
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
4 мар 2016 :
Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте
30 дек 2015 :
JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT
16 окт 2015 :
JOE LYNN TURNER выступил в пещере
15 сен 2015 :
JOE LYNN TURNER выступил в пещере
31 авг 2015 :
JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а
27 авг 2015 :
JOE LYNN TURNER в Ялте
21 авг 2015 :
Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе
12 авг 2015 :
JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь
15 май 2015 :
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
13 апр 2015 :
JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE
7 апр 2015 :
JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?
13 фев 2015 :
JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"
18 дек 2014 :
JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"
7 дек 2014 :
JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"
5 дек 2014 :
JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться
20 мар 2014 :
JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC
11 мар 2013 :
JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»
30 дек 2012 :
JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 ноя 2012 :
JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла
24 ноя 2012 :
Видео с выступления JOE LYNN TURNER
18 сен 2012 :
JOE LYNN TURNER работает над супер группой?
26 июл 2012 :
JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене
21 май 2012 :
JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'
10 фев 2011 :
JOE LYNN TURNER о Гэри Муре
24 янв 2011 :
JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT
9 янв 2011 :
JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT
30 дек 2010 :
JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"
11 янв 2010 :
Новости от JOE LYNN TURNER'а
19 апр 2009 :
JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки
30 янв 2009 :
JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM
7 авг 2008 :
Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A
24 июн 2007 :
Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне
21 дек 2006 :
JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом
27 ноя 2006 :
|
JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом
сегодня
JOE LYNN TURNER обещает современную пластинку
JOE LYNN TURNER в недавнем интервью спросили, будет ли новую пластинку продюсировать Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN, LINDEMANN), на что он ответил:
«Нет, на самом деле я разговаривал с ним, и год назад он сказал, что его график сейчас очень плотный. Он работает с двумя группами. До этого он работал с LINDEMANN, но уже закончил с этим проектом. Он очень занят, и ему нужен перерыв. Поэтому он сказал: "Извини, чувак. Я не могу записать второй альбом". Я ответил: "Ничего страшного".
Я не собираюсь повторяться. По-моему, Дэвид Боуи сказал, что артист никогда не должен повторяться. Я создал "Belly Of The Beast" как крупный проект, чтобы донести не только музыку, но и послание. И я думаю, что это послание всё ещё актуально. Мне не нужно повторять его снова и снова. Я не пытаюсь проповедовать. Я пытаюсь выразить всё в музыкальной форме, чтобы просветить людей. Однако сейчас я сочиняю песни вместе с двумя шведскими музыкантами, которые просто гениальны. И я вернулся к сочинению песен, которые имеют значение для людей на личном уровне. Не то чтобы "Belly Of The Beast" не был таким, но я хочу сказать, что если посмотреть на моё прошлое, то это отличные песни, отличные припевы, отличные мелодии, которые можно напевать, насвистывать, они запоминающиеся. Я не собираюсь спасать мир. Уже доказано, что его спасти невозможно. Единственный способ спасти его — спасти себя. Поэтому я призываю всех быть начеку, спасать себя. Я возвращаюсь к очень стильному, хорошо спродюсированному материалу — это отличный материал с современным продюсированием. Я хочу изменить и это, чтобы не повторяться».
На вопрос, когда он планирует выпустить свой следующий студийный альбом, Joe ответил:
«Точно не раньше 2026 года. Я хочу закончить все летние дела — в планах фестивалей, индивидуальных концертов. У меня есть двухлетний сын, поэтому я хочу проводить время с Маттео и наблюдать, как он растёт. Он потрясающий. И я хочу взять отпуск, я не буду гастролировать зимой, потому что путешествовать слишком опасно. Честно говоря, это так. Я попадал во многие передряги в прошлом. Так что, к счастью, я смогу взять отпуск на зиму, поработать над альбомом, выпустить его весной, где-то в 2026 году. И я не тороплюсь.
Сейчас мир находится в состоянии перемен. Мир немного хаотичен, и я думаю, что нам нужно немного успокоиться. Иначе релиз затеряется во всём этом шуме. Поэтому я не тороплюсь по разным причинам. Но у меня уже есть 10 идеально сочинённых песен — больше 10, но я знаю, что 10 из них — отличные, потрясающие. И я очень воодушевлён по этому поводу. Каждая песня для меня — жемчужина. Это бриллиант. Они очень хорошие... И хочу сказать своим поклонникам: ребята, вы не будете разочарованы. Вам понравится этот альбом. Это суть Joe Lynn Turner. И я, как обычно, остаюсь честным и верным себе, и это чрезвычайно важно. Я не пытаюсь меняться со временем, я не пытаюсь что-то изменять — я остаюсь тем, кто я есть. И я думаю, что это будет хорошим советом для многих людей».
