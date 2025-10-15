Arts
Новости
Sammy Hagar

15 окт 2025 : 		 CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash

23 сен 2025 : 		 SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining

23 авг 2025 : 		 Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью

22 авг 2025 : 		 SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH

5 авг 2025 : 		 Концертный трек SAMMY HAGAR

2 июн 2025 : 		 JASON BONHAM был немного обижен на SAMMY HAGAR

19 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR присоединился на сцене к LIFEHOUSE

3 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»

29 апр 2025 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR

28 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY

27 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR скучает по Эдди

25 апр 2025 : 		 Новая песня SAMMY HAGAR

22 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR готовит сингл

4 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR исполняет THE GRATEFUL DEAD

26 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR пояснил за слова

18 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»

25 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

21 дек 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»

5 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

28 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR хочет вновь дружить с ALEX VAN HALEN

27 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе: Pro-shot

26 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе

18 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM не будет выступать с SAMMY HAGAR

12 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM объяснил, почему покинул тур с SAMMY HAGAR

16 окт 2024 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к SAMMY HAGAR

15 окт 2024 : 		 SAMMY HAGAR продал Феррари
CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash



CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash, которые проходили в Cabo Wabo Cantina 7, 9, 11 и 13 октября.




15 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Уже ведет с Ульрихом переговоры о замене Хэтфилда на себя.
просмотров: 66

