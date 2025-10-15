CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash

10 окт 2024 :
|
RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR
11 сен 2024 :
|
SAMMY HAGAR о прошедшем туре
6 сен 2024 :
|
SAMMY HAGAR об отъезде Jason'a Bonham'a
30 авг 2024 :
|
JASON BONHAM покидает тур SAMMY HAGAR
20 авг 2024 :
|
SAMMY HAGAR обещает запись текущего состава
4 авг 2024 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о решении AEROSMITH
22 июн 2024 :
|
MICK JONES спел с SAMMY HAGAR
19 июн 2024 :
|
SAMMY HAGAR в акустике
10 июн 2024 :
|
SAMMY HAGAR вспомнил исполнение своего хита с VAN HALEN
1 июн 2024 :
|
SAMMY HAGAR репетирует песни VAN HALEN
9 апр 2024 :
|
SAMMY HAGAR почтил память Тоби Кита
19 мар 2024 :
|
SAMMY HAGAR почтил память Тоби Кейта
12 фев 2024 :
|
SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH
11 фев 2024 :
|
Новое пиво от SAMMY HAGAR
2 фев 2024 :
|
SAMMY HAGAR о туре в честь VAN HALEN: «Для меня это возможность сказать "спасибо"»
31 янв 2024 :
|
SAMMY HAGAR выступил с G3
22 янв 2024 :
|
DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондированию пришельцами»
16 янв 2024 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
15 янв 2024 :
|
SAMMY HAGAR общается с ALICE COOPER
22 дек 2023 :
|
SAMMY HAGAR джемует с легендой GRATEFUL DEAD
13 дек 2023 :
|
SAMMY HAGAR и NANCY WILSON исполнили PINK FLOYD
13 дек 2023 :
|
ALICE COOPER, ACE FREHLEY, GEEZER BUTLER, SAMMY HAGAR выступили на дне рождения Eddie Trunk'a
23 ноя 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Какой DAVID LEE ROTH в туре? Один концерт максимум»
23 ноя 2023 :
|
DAVID LEE ROTH готов принять участие в туре с SAMMY HAGAR
10 ноя 2023 :
|
SAMMY HAGAR продает Феррари
9 ноя 2023 :
|
SAMMY HAGAR и CHRIS DAUGHTRY исполнили классику ZZ TOP
25 июл 2023 :
|
SAMMY HAGAR опубликовал обновлённое видео
2 июл 2023 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR
8 июн 2023 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR и CHARLIE DANIELS
1 июн 2023 :
|
Видео от SAMMY HAGAR & RICK SPRINGFIELD
31 май 2023 :
|
MICHAEL ANTHONY, NANCY WILSON присоединились к SAMMY HAGAR
25 май 2023 :
|
SAMMY HAGAR исполнил "I Can't Drive 55"
11 май 2023 :
|
SAMMY HAGAR выступил с THREE LOCK BOX
28 апр 2023 :
|
SAMMY HAGAR — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Его не волнует пение»
27 апр 2023 :
|
BRET MICHAELS и SAMMY HAGAR исполняют трек POISON
22 апр 2023 :
|
DON FELDER и SAMMY HAGAR исполняют хит EAGLES
21 апр 2023 :
|
SAMMY HAGAR и NEAL SCHON сыграли хит DEPECHE MODE
10 мар 2023 :
|
SAMMY HAGAR запустил серию роликов "Storytime With Sammy"
22 фев 2023 :
|
SAMMY HAGAR и FOO FIGHTERS играют в "This Or That"
16 фев 2023 :
|
SAMMY HAGAR с RICHIE SAMBORA, ORIANTHI, ADAM LEVINE исполняют "I Heard It Through The Grapevine"
26 янв 2023 :
|
SAMMY HAGAR & MICHAEL ANTHONY поскребли в анналах
16 янв 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Мне неинтересно делать что-либо только ради денег»
5 янв 2023 :
|
SAMMY HAGAR исполняет "Little White Lie"
30 дек 2022 :
|
SAMMY HAGAR — о причине, по которой он не стал бы заниматься бизнесом с MICHAEL'ом ANTHONY
28 дек 2022 :
|
SAMMY HAGAR и MICK FLEETWOOD исполняют FLEETWOOD MAC
21 дек 2022 :
|
SAMMY HAGAR и BILLY GIBBONS исполняют ZZ TOP
16 дек 2022 :
|
SAMMY HAGAR и RICK NIELSEN исполняют кавер CHEAP TRICK
13 дек 2022 :
|
Концертное видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
8 дек 2022 :
|
SAMMY HAGAR и JOHN MELLENCAMP исполняют материал BOB'a DYLAN'a
18 ноя 2022 :
|
SAMMY HAGAR и JOHN MAYER исполнили трек VAN HALEN
9 ноя 2022 :
|
SAMMY HAGAR & Friends в Cabo Wabo Cantina
6 ноя 2022 :
|
SAMMY HAGAR — о пенсии
23 окт 2022 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
22 окт 2022 :
|
SAMMY HAGAR и ALICE COOPER исполняют "Schools Out"
8 окт 2022 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют трек VAN HALEN
22 сен 2022 :
|
SAMMY HAGAR спел с RICK SPRINGFIELD
18 сен 2022 :
|
SAMMY HAGAR, STEVE LUKATHER, KENNY ARONOFF исполняют трек CREAM
11 сен 2022 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
31 авг 2022 :
|
SAMMY HAGAR исполняет "Drops Of Jupiter"
22 авг 2022 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
29 июл 2022 :
|
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет осенью
22 июл 2022 :
|
SAMMY HAGAR исполнил хит CARLOS SANTANA
6 июл 2022 :
|
SAMMY HAGAR зарабатывает больше денег на бизнесе, не связанном с музыкой
13 июн 2022 :
|
SAMMY HAGAR открыл тур
6 май 2022 :
|
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет в этом году
29 мар 2022 :
|
LITA FORD присоединилась на сцене к SAMMY HAGAR
21 мар 2022 :
|
SAMMY HAGAR планирует выпуск книги
24 фев 2022 :
|
SAMMY HAGAR: «Подхватить COVID куда хуже, чем соблюдать ограничения»
19 фев 2022 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют материал VAN HALEN
15 фев 2022 :
|
SAMMY HAGAR в Вегасе
13 фев 2022 :
|
SAMMY HAGAR — о песне "I Can't Drive 55": «Она выдержала испытание временем»
23 ноя 2021 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE завершили работу над альбомом
18 ноя 2021 :
|
RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR'ом
8 ноя 2021 :
|
BOB WEIR присоединился на сцене к SAMMY HAGAR
1 ноя 2021 :
|
SAMMY HAGAR: «С DAVID'ом LEE ROTH'ом у меня всё ровно»
1 ноя 2021 :
|
Вокалист RATT присоединился к SAMMY HAGAR'у
28 сен 2021 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выступили на крыше
24 сен 2021 :
|
DON FELDER и SAMMY HAGAR исполняют EAGLES
1 июл 2021 :
|
SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а за его манеру исполнения
18 июн 2021 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR
3 июн 2021 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
31 май 2021 :
|
VINCE NEIL вместе с SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнил LED ZEPPELIN
25 май 2021 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE открыли тур
21 май 2021 :
|
SAMMY HAGAR, KEVIN CRONIN и RICK SPRINGFIELD в акустике
20 май 2021 :
|
SAMMY HAGAR и CHAD KROEGER выступили с афганскими девочками
20 мар 2021 :
|
SAMMY HAGAR выпускает текилу
17 мар 2021 :
|
Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
12 мар 2021 :
|
Вторая доза SAMMY HAGAR
6 фев 2021 :
|
JASON BONHAM — о SAMMY HAGAR'е: «Он самый жизнерадостный и позитивный человек из всех, с кем я работал»
18 янв 2021 :
|
Кавер-версия песни Дэвида Боуи от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
17 дек 2020 :
|
Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
13 дек 2020 :
|
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет зимой
8 дек 2020 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR
19 окт 2020 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
28 сен 2020 :
|
Карантинное видео видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
13 авг 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN
6 авг 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре
24 июл 2020 :
|
SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC
8 июл 2020 :
|
SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу
17 июн 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN
5 июн 2020 :
|
SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»
29 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда
27 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»
21 май 2020 :
|
Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен
20 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины
17 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD
2 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC
23 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли
17 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN
10 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен
8 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO
6 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса
29 мар 2020 :
|
SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'
27 мар 2020 :
|
SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса
13 мар 2020 :
|
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке
11 мар 2020 :
|
SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND
26 ноя 2019 :
|
SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE
25 ноя 2019 :
|
SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN
16 окт 2019 :
|
SAMMY HAGAR представил короткометражку
14 окт 2019 :
|
SAMMY HAGAR и JERRY CANTRELL исполняют ALICE IN CHAINS, MONTROSE
24 сен 2019 :
|
SAMMY HAGAR продает El Camino
26 авг 2019 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
8 июл 2019 :
|
SAMMY HAGAR считает, что DAVID LEE ROTH «отказывается признавать», что VAN HALEN времён HAGAR'a были «более успешными»
19 июн 2019 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
3 июн 2019 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
30 май 2019 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
27 май 2019 :
|
VINCE NEIL и SAMMY HAGAR исполнили кавер MONTROSE
20 май 2019 :
|
SAMMY HAGAR, NANCY WILSON, MICHAEL ANTHONY, JOE SATRIANI исполнили композицию PINK FLOYD
9 май 2019 :
|
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
6 май 2019 :
|
Новая песня SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
23 апр 2019 :
|
Видео из тура SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
10 апр 2019 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
21 фев 2019 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
28 янв 2019 :
|
Фрагмент нового трека SAMMY HAGAR And THE CIRCLE
25 янв 2019 :
|
SLASH, SAMMY HAGAR, JOE SATRIANI на альбоме DON FELDER
23 авг 2018 :
|
SAMMY HAGAR в новом полицейском видео
3 апр 2018 :
|
Фрагмент концертного фильма SAMMY HAGAR
2 мар 2018 :
|
SAMMY HAGAR продал дом
7 ноя 2017 :
|
SAMMY HAGAR продает виллу
26 июл 2017 :
|
Удаленные сцены из программы SAMMY HAGAR + VINCE NEIL
12 апр 2017 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR
16 ноя 2016 :
|
Новый трек SAMMY HAGAR
18 окт 2016 :
|
SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN
12 окт 2016 :
|
SAMMY HAGAR исполняет THE BEATLES
11 окт 2016 :
|
SAMMY HAGAR о выборах
8 сен 2016 :
|
Видео с выступления THE CIRCLE
31 авг 2016 :
|
Видео с выступления THE CIRCLE
5 апр 2016 :
|
SAMMY HAGAR помог гавайской школе
26 ноя 2015 :
|
Трейлер нового DVD SAMMY HAGAR
29 окт 2015 :
|
SAMMY HAGAR выступил в перерыве футбольного матча
25 авг 2015 :
|
SAMMY HAGAR наконец-то получил свой Феррари
22 июн 2015 :
|
SAMMY HAGAR — EDDIE VAN HALEN'у: «Да пошёл ты. Ты врун»
19 апр 2015 :
|
SAMMY HAGAR все еще ждет свою феррари
3 апр 2015 :
|
Новый концертный трек THE CIRCLE
31 мар 2015 :
|
Новый концертный трек THE CIRCLE
16 мар 2015 :
|
SAMMY HAGAR, MICHAEL ANTHONY, JASON BONHAM выпустят концерт
30 янв 2015 :
|
SAMMY HAGAR запускает радиошоу
25 окт 2014 :
|
Фрагмент кавер-версии THE BEATLES от SAMMY HAGAR
24 окт 2014 :
|
Вокалист NICKELBACK исполнил песни LED ZEPPELIN, CHICKENFOOT вместе с SAMMY HAGAR
14 окт 2014 :
|
По словам SAMMY HAGAR'a, его версия "Dreams" звучит лучше оригинала VAN HALEN
2 окт 2014 :
|
Новый релиз SAMMY HAGAR выйдет в октябре
1 июн 2014 :
|
SAMMY HAGAR в акустике
29 апр 2014 :
|
SAMMY HAGAR и MICK JONES работают над новыми песнями
12 мар 2014 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR
25 сен 2013 :
|
Новая песня SAMMY HAGAR
14 авг 2013 :
|
SAMMY HAGAR хотел привлечь JAMES'a HETFIELD'a для работы над альбомом "Friends"
6 авг 2013 :
|
Новое видео SAMMY HAGAR
11 июл 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SAMMY HAGAR
6 мар 2013 :
|
SAMMY HAGAR записывает новую музыку с бывшими участниками MONTROSE
31 окт 2012 :
|
Бар SAMMY HAGAR'a разрушен ураганом Сэнди
2 сен 2012 :
|
DAVID COVERDALE присоединился ка сцене к SAMMY HAGAR
6 мар 2003 :
|
Треклист нового SAMMY HAGAR
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).